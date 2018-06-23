GKV’de özel, kaynaştırma ve kapsayıcı eğitim masaya yatırıldı

Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları 2017-2018 eğitim öğretim yılının sona ermesiyle öğretmen ve idarecilere yönelik hizmet içi eğitim seminerleri düzenleyen ve 2018-2019 eğitim öğretim yılına yönelik hazırlıklara hız verdi. Bu kapsamda GKV Özel Okullarında eğitimle ilgili birçok konu masaya yatırılarak uzmanlar tarafından verilen seminer ve söyleşilerle gündeme taşınıyor. Konular hakkında öğretmen ve idarecilerin de görüşlerini paylaştığı seminerlerin eğitim için büyük önem taşıyor. GKV Özel Okulları Rehberlik Servisi ve Şehitkamil Rehberlik Araştırma Merkezi işbirliğinde düzenlenen Özel Eğitim, Kaynaştırma Eğitimi ve Kapsayıcı Eğitim konulu seminere Genel Müdür Yrd. İsmet Tiryaki, idareciler ve GKV Özel Anaokulu, İlkokul, Ortaokul ve Lise öğretmenlerinin tamamı katıldı.

Özel eğitimin püf noktaları

Şehitkamil Rehberlik Araştırma Merkezi Özel Eğitim Uzmanı Altuğ Giray Eder’in konuşmacı olarak katıldığı seminerin ilk bölümü Özel Eğitim’e ayrıldı. Giray bu başlık altında yaptığı açıklamalarda Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı(BEP) ve özel eğitim gereksinimi olan öğrencilere yönelik öğretmenlere yol gösterici bilgiler verdi. Giray, “Özel eğitim gerektiren bireyler için bireyselleştirilmiş eğitim planı geliştirilmesi ve eğitim programlarının bireyselleştirilerek uygulanması esastır. BEP uygularken ekip, öğrenci, müdür, müdür yardımcısı, özel eğitim öğretmeni, rehber öğretmeni, eğitim programını yapan öğretmen, sınıf öğretmeni, alan öğretmeni, aile, özel eğitim değerlendirme kurulundan bir üye belirlenerek oluşturulur” dedi. BEP uygulayacak öğretmenlerin sorumluluklarına da değinen Giray BEP ekibi çalışma süreci, BEP dosyası, performansın belirlenmesi, destek eğitim hizmetlerinin belirlenmesi, kısa ve uzun dönemli amaçların belirlenmesi ve Bireyselleştirilmiş Öğretim Programı(BÖP)’na dair detaylı bilgileri öğretmenlerle paylaştı.

Kapsayıcı Eğitimin önemi anlatıldı

GKV Özel Liseleri Rehber Öğretmeni Zehra Doğan tarafından yapılan sunumda kapsayıcı eğitimin tanımı, ilkeleri, yöntem ve teknikleri anlatıldı. Doğan yaptığı açıklamalarda, “Kapsayıcı Eğitim, özel gereksinimi veya engeli olsun yada olmasın, sosyal, kültürel, eğitimsel, yaşamsal aktivite ve fırsatlara tüm toplum üyeleri ile eşit düzeyde erişimde güçlük yaşayan bütün çocukları kapsaması ve bu çocukların diğer akranlarıyla birlikte eğitim alma hakkını vurgulanmasıdır. Kapsayıcı sınıfta uygulanan öğretim yöntem ve teknikleri arasında işbirlikli öğretim(grupla çalışması), istasyon, çalışma yaprakları, proje tabanlı öğretim yer almaktadır” ifadelerine yer verdi.

Kapsayıcı Eğitimin Uluslararası Boyutu ve Örnek Uygulamalar

GKV Özel Okullarında düzenlenen seminerin son bölümünde ise GKV Özel İlkokulu Rehber Öğretmeni Gökçen Bindal, Kapsayıcı Eğitimin Uluslararası Boyutu ve Örnek Uygulamaları konularında detaylı bilgileri verdi. Bindal yaptığı açıklamalarda, “Kapsayıcı eğitimin uygulanmakta olduğu okullarda her öğrencinin katkısı özeldir ve bu sınıflarda değerler çeşitlilik taşımaktadır. Kapsayıcı eğitim ilkelerinin benimsendiği bu tür destekleyici eğitim ortamında her çocuk kendini güvende hisseder ve okul topluluğuna aidiyet duygusu geliştirir. Ayrıca Türkiye’nin de taraf olduğu UNESCO Özel Gereksinimli Çocukların Hakları Bildirisinin (UNESCO,1994) ülkemizdeki kaynaştırma eğitimi ile ilgili hukuksal çerçevenin belirlenmesinde etkili olduğunu görüyoruz. Bu süreç, öğrenme çağındaki tüm çocukları içeren ortak bir vizyon ışığında ve tüm çocukları eğitmenin devletlerin sorumluluğu olduğu inancıyla, içerik, yaklaşım, yapı ve stratejiler konusunda yapılması gereken değişiklikleri kapsamaktadır” dedi.