GKV'de “The Art of Writing” semineri

GKV İngilizce öğretmenlerine yönelik düzenlenen "The Art of Writing" konulu söyleşi büyük ilgi görürken İngilizce de yeni öğretim teknikleri hakkında detaylı bilgiler de verildi.

Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okullarında 2018-2019 eğitim - öğretim dönemi Eylül ayı hizmet içi eğitim programı kapsamında bir çok konuda seminerler gerçekleştirirken yabancı dil alanındaki etkinliklerini de arttırdı. GKV Özel Okulları İngilizce öğretmenlerine yönelik düzenlenen ve Unlimited Educational Services (UES) Eğitim Danışmanı Sam Whittam tarafından verilen “The Art of Writing (yazma sanatı)" konulu eğitim semineri büyük ilgi gördü. GKV Özel Anaokulu, İlkokul, Ortaokul ve Lise düzeyinde eğitim veren tüm yabancı dil öğretmenleri Unlimited Educational Services (UES) Eğitim Danışmanı Sam Whittam tarafından verilen eğitim seminerine katıldı. GKV Özel Okulları Yabancı Diller Direktörlüğü organizasyonunda düzenlenen seminere ayrıca GKV Özel Okulları Yabancı Diller Direktörü Cristina Gültekin de katıldı. Unlimited Educational Services (UES) Eğitim Danışmanı Sam Whittam yaptığı sunumda, öğrencilerin yaratıcı yazma becerilerinin gelişimini sağlayacak çeşitli yöntem ve teknikleri İngilizce öğretmenleriyle paylaşılırken karşılıklı soru cevap şeklinde geçen söyleşi başarıyla tamamlandı.