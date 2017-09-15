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15 Eylül 2017 17:05

GKV’de veli öğretmen buluşması gerçekleştirildi

Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları öğrencilerin yanı sıra velilerin de yeni eğitim öğretim yılına hazırlanması yönünde çeşitli etkinlikler gerçekleştirdi.

GKV’de veli öğretmen buluşması gerçekleştirildi

15 Eylül 2017 17:05


Son olarak veli okul buluşması gerçekleştiren Gaziantep Kolej Vakfı Özel Ortaokulu bu yıl 5.sınıfa gidecek olan öğrencilerin velileriyle bir araya geldi. Yeni eğitim öğretim yılında uygulanacak programlar hakkında bilgilendirilen velilere okulun müzik öğretmenleri tarafından da mini bir konser verildi. GKV Özel Ortaokulu Müdür Yardımcısı Yeliz Bircan okulun genel işleyişine ve uygulanan programları dile getirerek bu yıl derslere girecek olan branş öğretmenlerini tanıttı.


“Eğitimde başarı için veli okul öğretmen iş birliği şart’’


Barılı bir eğitim öğretim yılı geçirmek için okul, aile öğrenci ve öğretmen iş birliğinin önemli olduğunu ifade eden Bircan velilerle sürekli koordine halinde olduklarını ve gerek öğretmen gerekse ilgili servislerin öğrencilerle ilgili gelişmeleri velilerle paylaşarak başarı için ortak çalışmalar yürüttüklerini de sözlerine ekledi.


Bircan yaptığı değerlendirmede başarılı bir uyum haftası geçirildiğini öğrencilerin normal eğitime hazırlandığını belirterek 2017-2018 eğitim öğretim yılında başarılar diledi. Etkinliklere katılan öğrenci velileri de uygulamalardan memnun olduklarını ifade ederek GKV Özel Okulları idareci ve öğretmenlerine teşekkür etti.




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