GKV'den anlamlı kampanya

Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları Türk Kızılay'ının kuruluşunun 150.yılı anısına anlamlı bir kampanya başlatıldı. Okul Müdürü Müfit Taşlıyar, tüm idareci, öğretmen ve velilerle vatandaşları kan bağış kampanyasına davet etti

Kuruluşunun 55.yıl dönümünü çeşitli etkinliklerle kutlayan Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları düzenlediği sosyal sorumluluk projeleriyle de dikkatleri çekmeye devam ediyor. Türk Kızılay'ının kuruluşunun 150.yıl dönümünde GKV Özel Okulları Gazianteplileri kan bağışına davet eden anlamlı bir kampanya başlattı. Konuyla ilgili bir değerlendirme yapan GKV Özel Okulları Genel Müdürü Müfit Taşlıyar, tüm öğrenci, öğretmen ve velileri kampanyaya katılmaya davet ederek, "Kan vermek elbette hayat kurtarmak demek ve hepimizin insani görevleri arasında yer alıyor. Diğer taraftan sadece hayat kurtarmak değil aynı zamanda kendi sağlığımız için de büyük önem taşıyor. Ülkemizde her 4 saniyede, 1 ünite kana ihtiyaç var. Her bir kan bağışı 3 kişinin hayatını kurtarabilir. Gaziantep Kolej Vakfı ailesi olarak Türk Kızılay'ının kuruluşunun 150.yılı anısına kurumumuz genelinde vatandaşlarımızın ve velilerimizin de katılımıyla kan bağışı kampanyası başlattık. 14 Kasım 2018 tarihinde okulumuzda Türk Kızılayı Gaziantep şubesi görevlileri tarafından bağışçılardan kan alma işlemi gerçekleştirilecektir. Kampanyamızda bizleri desteklemek ve gönüllü bağışçı olmak isteyen öğretmen, idareci ve velilerimizle vatandaşlarımızı 14 Kasım 2018 Çarşamba günü saat 10.00-17.00 arasında GKV Özel Okullarına bekliyoruz” dedi.