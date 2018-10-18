GKV'li Altın Kulaç Dicle Su Sertpolat milli takımda

sınıf öğrencisi ve Şehitkamil Belediyesi Spor Kulübü Yüzme Takımı sporcusu Dicle Su Sertpolat, Türkiye Yüzme Federasyonu Başkanlığı tarafından düzenlenen Bölge Karmaları Seçme Müsabakalarında sergilediği performansla 12 yaş grubunda milli takıma seçildi.

Şehitkamil Belediyesi Spor Kulübü Yüzme Takımı sporcularından ve Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları öğrencisi Dicle Su Sertpolat, Türkiye Yüzme Federasyonu Başkanlığı tarafından düzenlenen Bölge Karmaları Seçme Müsabakalarında sergilediği yüksek performansla 12 yaş grubunda Türk Milli Takımına seçilerek milli sporcu kadrosuna adını yazdırdı. Milli Takım Sporcusu Dicle Su Sertpolat, Kasım ve Aralık 2018 tarihlerinde düzenlenecek uluslararası müsabakalarda Türkiye'yi temsil edecek. Dicle Su Sertpolat'ı kutlayan GKV Özel Ortaokulu Müdürü Abdullah Dağlı, Sertpolat'a GKV Özel Okulları başarı belgesi ve madalyasını törenle takdim etti. Milli takım kadrosuna girerek Türkiye'yi temsil edecek olan Dicle Su Sertpolat'ın uzun yıllardır başarıdan başarıya koştuğunu ifade eden GKV Özel Ortaokul Müdürü Abdullah Dağlı, “Öğrencilerimiz akademik başarılarının yanı sıra spor alanındaki başarılarıyla da bizleri gururlandırıyor. Bu başarıyla yıl sonunda ulusal ve uluslararası platformda düzenlenecek yarışlarda Gaziantep ve Türkiye'yi temsil etme hakkı elde eden öğrencimizi kutlarım. Umuyorum ki Milli Sporcu öğrencimiz ilimizi ve ülkemizi en iyi şekilde temsil edecek” dedi.

Küçük yaşta başladığı yüzme sporunda başarıdan başarıya koşan Dicle Su Sertpolat'ta milli takıma girerek Türkiye'yi uluslararası yarışmalarda temsil edeceği için çok mutlu olduğunu ifade ederek, “Başarımda önemli rol oynayan başta aileme, GKV Özel Okulları idareci ve öğretmenleriyle kulüp üyesi olduğum Şehitkamil Belediyesi Spor Kulübü Başkan ve yönetimiyle başarım için büyük çabalar sarf eden öğretmenim Ali Göz'e teşekkür ediyorum. Tek dileği bundan sonra katılacağım yarışmalarda Türk bayrağını zirveye taşıyarak ülkeme yüzme alanında yeni dereceler getirmek” diye konuştu.