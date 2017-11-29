GKV’li Altın kulaç Diclesu üç kategoride bölge şampiyonu

Akademik başarılarını birçok alandaki başarılarıyla taçlandıran Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları sportif alanlarda da Gaziantep’in gururu olmaya devam ediyor. Yüzme alanında isminden sıkça söz ettiren Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları öğrencileri bu kez de altın kulaç Diclesu Sertpolat’ın zaferiyle gündeme geldi. Gaziantep Kolej Vakfı Özel Ortaokulu öğrencisi Diclesu Sertpolat katıldığı 11 _ 12 Yaş Bölge Müsabakalarında üç altın bir gümüş ve bir bronz madalya alarak yeni bir rekora imza attı. Zaferini öğretmen ve arkadaşlarıyla kutlayan Dicle Su elde ettiği başarılarda ailesinin ve okulunun yanı sıra bağlı bulunduğu Şehitkamil Spor Kulübü hocalarına borçlu olduğunu ifade ederek ulusal derecelere imza atarak uluslararası müsabakalarda da yarışmak istediğini ifade etti. Diclesu Sertpolat’ın akademik alanlarda da başarılı bir öğrenci olduğunu ifade eden GKV Özel Ortaokulu Müdür Yardımcısı Yeliz Bircan Gaziantep’te gerçekleştirilen 11 _ 12 Yaş Bölge Müsabakalarında şampiyonluk ipini göğüsleyen öğrencilerinin elde ettiği başarıları kutladıklarını ifade ederek “ Gaziantep’te gerçekleştirilen ve Mersin ,Kayseri ,Adana ,Konya ,İskenderun, Kayseri ,Nevşehir ve Gaziantep’ ten birçok yarışmacının katıldığı ‘’11 _ 12 Yaş Bölge Müsabakaları’’nda Gaziantep Kolej Vakfı Özel Ortaokulu Öğrencisi, Şehitkamil Spor Kulübü Sporcusu Diclesu Sertpolat, 100 Metre Karışık Yüzmede Bölge 1’incisi, 400 Metre Serbest Yüzmede Bölge 2’ncisi , 4x50 Karışık Bayrak Yarışı’nda Bölge 1’incisi , 200 Karışık Yüzmede Bölge 2’ncisi,100 Metre Kelebek Yüzmede Bölge 3’cü , 4x100 Serbest Bayrak Yarışı’nda Bölge 1 ‘incisi olmuştur. Öğrencimizi elde etmiş olduğu başarıdan dolayı tebrik ediyoruz. Başarılarının ulusal ve uluslararası mecralarda da devam etmesini temenni ediyoruz” dedi. Diclesu Sertpolat okulda düzenlenen törenle madalya ve kupasını GKV Özel Ortaokulu Müdür Yardımcıları Yeliz Bircan ve Taner Arslan’dan aldı. Şampiyon Diclesu Sertpolat’ın önümüzdeki süreçte birçok ulusal yarışmaya katılacağı da öğrenildi.