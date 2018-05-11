Diğer
Kategoriler
11 Mayıs 2018 13:17

GKV’li Aras Dilsiz’e TÜBİTAK’tan ödül

TÜBİTAK tarafından düzenlenen 12.

GKV’li Aras Dilsiz’e TÜBİTAK’tan ödül

11 Mayıs 2018 13:17

Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışmasına katılan Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları beşinci sınıf öğrencisi M. Aras Dilsiz, Üleksit Katkılı Betonda Isı Yalıtımının Laboratuvar Ortamında Araştırılması konulu projesi ile teşvik ödülü aldı.


Gaziantep Kolej Vakfı Özel İlkokulu beşinci sınıf öğrencisi M. Aras DİLSİZ Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışmasına katılarak ödül aldı. Proje Danışmanlığını Nilüfer Şimşek yaptığı değerlendirmede, "Okulumuz 5/E sınıfı öğrencilerinden M. Aras DİLSİZ Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışmasına Türkiye katılarak ödül almıştır. 12 bölgeden seçilerek gelen 8 farklı branşta 160 projenin katıldığı ve Kayseri’de finali gerçekleştirilen yarışmanın Kimya branşına 17 kimya projesi yarışmış olup öğrencimiz M. Aras Dilsiz, “Üleksit Katkılı Betonda Isı Yalıtımının Laboratuvar Ortamında Araştırılması” konulu projesi ile teşvik ödülü almaya hak kazanmıştır. Öğrencimizi başarısından dolayı kutluyorum” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER GAZİANTEP HABERLERİ
GAZİANTEP HAVA DURUMU
19
°
C
  • Cumartesi
    19°C
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    21°C
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    21°C
  • Salı
    Çok Bulutlu
    24°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç