Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışmasına katılan Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları beşinci sınıf öğrencisi M. Aras Dilsiz, Üleksit Katkılı Betonda Isı Yalıtımının Laboratuvar Ortamında Araştırılması konulu projesi ile teşvik ödülü aldı.

Gaziantep Kolej Vakfı Özel İlkokulu beşinci sınıf öğrencisi M. Aras DİLSİZ Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışmasına katılarak ödül aldı. Proje Danışmanlığını Nilüfer Şimşek yaptığı değerlendirmede, "Okulumuz 5/E sınıfı öğrencilerinden M. Aras DİLSİZ Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışmasına Türkiye katılarak ödül almıştır. 12 bölgeden seçilerek gelen 8 farklı branşta 160 projenin katıldığı ve Kayseri’de finali gerçekleştirilen yarışmanın Kimya branşına 17 kimya projesi yarışmış olup öğrencimiz M. Aras Dilsiz, “Üleksit Katkılı Betonda Isı Yalıtımının Laboratuvar Ortamında Araştırılması” konulu projesi ile teşvik ödülü almaya hak kazanmıştır. Öğrencimizi başarısından dolayı kutluyorum” dedi.