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GKV'li Çağlayan kardeşlere doğum günü sürprizi

Gaziantep Kolej Vakfı Özel İlkokulunda eğitim öğretim gören Çağlayan kardeşlere arkadaşlarının düzenledikleri doğum günüyle sürpriz yaptılar.


Gaziantep Tenis Kulübünde düzenlenen sürpriz doğum gününde gönüllerince eğlenen Çağlayan kardeşler, kendilerine bu sürprizi hazırlayan arkadaşlarına teşekkür ettiler.


Gaziantep sanayi ve siyaset dünyasının önde gelen isimlerinden birisi olan ve bir dönem Anavatan Partisinin Gaziantep İl Başkanlığı görevini başarıyla yürüten Şerif Başkülekçi'nin torunlarına arkadaşları sürpriz doğum günü partisi düzenledi. Gaziantep Kolej Vakfı Özel İlkokulunda ikinci sınıfa giden ve 8 yaşına giren Sinay Çağlayan ile dördüncü sınıfa giden ve 10 yaşına giden Şerif Çağlayan için Gaziantep Tenis kulübünde düzenlenen sürpriz doğum günü partisi renkli sahnelere neden oldu. Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okullarından yaklaşık 80 öğrencinin katıldığı sürpriz doğum günü partisinde çocuklarının mutluluklarına eşlik eden Zerrin ve Kemal Çağlayan çifti duygusal anlar yaşadı. Torunları Sİnay ve Şerif'i yalnız bırakmayan ünlü siyasetçi iş adamı Şerif Başkülekçi ve eşi Nesrin Başkülekçi böyle güzel günlerde dostlukların yanı sıra birlik ve beraberliğin önemli olduğunu ifade ederek torunlarının doğum gününü kutladılar.

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