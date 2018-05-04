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04 Mayıs 2018 13:14

GKV’li Defne Borazan Resim yarışmasında il birincisi

21 Mart Dünya Ormancılık günü ve Ormancılık Haftası kapsamında gerçekleştirilen resim yarışmasında katılan Özel Gaziantep Kolej Vakfı İlkokulu 3\E sınıfı öğrencisi Defne Borazan il birincisi olurken ödülünü düzenlenen törenle Gaziantep Orman İşletme Müdürü Köksal Kaya’dan aldı.

GKV’li Defne Borazan Resim yarışmasında il birincisi

04 Mayıs 2018 13:14


Orman Genel Müdürlüğü, Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü, Gaziantep Orman İşletme Müdürlüğü tarafından 21 Mart Dünya Ormancılık günü ve Ormancılık Haftası kapsamında gerçekleştirilen resim yarışmasında Özel Gaziantep Kolej Vakfı İlkokulu 3\E sınıfı öğrencisi Defne Borazan il birincisi oldu.


3. sınıf öğrencisi Defne Borazan ödülünü Gaziantep Orman İşletme Müdürü Köksal Kaya’nın elinden aldı. Okul Müdürü Mustafa Şenel, “Eğitim programımızda sanata verdiğimiz önemin ve öğrencilerimize aşılamaya çalıştığımız doğa sevgisinin bir bileşeni olarak kazanılan bu başarıdan dolayı çok mutlu olduk. Öğrencilerimizle kıvanç duyuyoruz ve onlar da buna layık bireyler olarak yetişmek hususunda çok hevesliler. Emeği geçen görsel sanatlar öğretmenlerimize ve bu yarışmayı organize eden Gaziantep Orman İşletme Müdürü Köksal Kaya’ya teşekkür ediyor, öğrencimiz Defne Borazan’ı kutluyorum” diye konuştu.




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