GKV’li Dicle Su Sertpolat İstanbul’da madalyaları topladı

Şehitkamil Belediye Sporun da lisanslı sporcusu olan Gaziantep Kolej Vakfı (GKV) Ortaokulu öğrencisi Dicle Su Sertpolat, İstanbul’da 31 il, 163 kulüp ve 805 sporcunun katılımıyla düzenlenen 11-12 Yaş Yüzme Gelişim Projesi Türkiye Finallerinde yarıştığı 4 farklı klasmanda madalya kazandı. GKV’li Dicle Su Sertpolat 400 metre serbest stilde A3 barajını geçerek altın madalya, 200 metre karışık stilde A2 barajını geçerek gümüş madalya, 100 metre sırtüstü stilde A2 barajını geçerek gümüş madalya ve 200 metre sırtüstü stilde de A2 barajını geçerek gümüş madalyanın sahibi oldu.

Dicle Su Sertpolat dört madalya ile döndü

Gaziantep’e toplam 4 madalya ile dönen şampiyon yüzücü Sertpolat, yüzme sporundaki kariyerini ulusal ve uluslararası noktalara taşımak istediğini belirterek “Yüzme sporunu çok seviyorum ve spor kariyerimi bu alanda yapmak istiyorum. Bana en büyük destekçim annem, babam ve ailem. Çalışmalarımda beni yalnız bırakmadıkları için onlara çok teşekkür ediyorum. Beni sürekli destekleyen Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları idareci ve öğretmenlerime, spor kariyerimde önemli roller üstlenen değerli antrenörümüz Ali Göz ve Gaziantep Yüzme il temsilcisi Cengiz Bingül’e sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

GKV Okulları Genel Müdür Yardımcısı Can Hoşcan, yüzme sporunda sürekli başarı çıtasını yükselten ve katıldığı şampiyonalarda adeta madalya avcısı gibi dereceler elde eden başarılı öğrencilerini kutladığını belirterek, “Türkiye finallerinde hem şehrimizi hem de okulumuzu ve kulübünü başarıyla temsil eden sporcumuzu kutluyor ve başarılarının devamını diliyorum” ifadelerini kullandı.