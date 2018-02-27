GKV’li Dicle Su Türkiye Finallerinde

Şehitkamil Belediye Sporun lisanslı sporcusu da olan Dicle Su Sertpolat spor kariyerini ulusal ve uluslararası noktalara taşımak istediğini ifade etti. Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları Beden Eğitimi Zümre Başkanı Ebru Akgül yaptığı değerlendirmede Dicle Su Sertpolat’ın küçük yaştan itibaren yüzme sporuyla yakından ilgilendiğini ve bir çok derecesi bulunduğunu ifade ederek, “Öğrencimiz Dicle Su Sertpolat Hatay’ın İskenderun ilçesinde gerçekleştirilen ve 230 sporcunun katıldığı 11-12 Yaş Yüzme Gelişim Projesi Bölge Müsabakaların da gümüş madalya almıştır. Bu derecesiyle Türkiye Finallerine katılmaya hak kazanan öğrencimiz aynı zamanda spor kariyerine Şehitkamil Belediye Spor Kulübünde de devam etmektir. Yarışmada 400 metre serbest, 200 metre karışık, ve 100 metre serbest sitillerde mücadele eden öğrencimiz A barajını geçerek Türkiye Finallerine adını başarıyla yazdırmıştır. Sporcumuzu kutluyor ve başarılarının devamını diliyoruz” dedi. Gaziantep Kolej Vakfı Özel Ortaokulunda düzenlenen törenle Dicle Su Sertpolat mutluluğunu idareci, öğretmenleri ve arkadaşlarıyla paylaşırken Sertpolat’a Okum Müdür Yardımcısı Yeliz Bircan ve Beden Eğitimi Zümre Başkanı Ebru Akgül başarılarından dolayı teşekkür etti.