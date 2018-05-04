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04 Mayıs 2018 13:01

GKV’li minik ressamlardan anlamlı sergi

Dünyanın ünlü ressamlarını mercek altın alarak yaşam öykülerini inceleyen Gaziantep Kolej Vakfı Özel İlkokulu son sınıf öğrencileri ünlü ressamların resimlerini Görsel Sanatları Öğretmeni Serpil Ertem rehberliğinde, reprodüksiyon çalışması yaparak 160 eserden oluşan mezuniyet sergisi açtılar.

GKV’li minik ressamlardan anlamlı sergi

04 Mayıs 2018 13:01


Türkiye’nin ve dünyanın ünlü ressamlarını mercek altına alan Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları öğrencileri ressamların eserlerinin reprodüksiyonunu yaparak bin 650 eserden oluşan sergilerini açtılar. Görsel sanatlar alanında birçok önemli projeye imza atan Gaziantep kolej Vakfı Özel Okulları Görsel Sanatları zümresi 2017-2018 eğitim öğretim yılında açtığı sergilerle dikkat çekerken dönem sonu etkinlikler kapsamında ilkokul dördüncü sınıf öğrencilerinin mezuniyet sergisiyle sanat severlerin dikkatini çektiler. Açılışı GKV Özel İlkokulu Müdürü Mustafa Şenel ve dördüncü sınıf öğretmenleri tarafından yapılan sergi büyük ilgi görürken sergide yer alan eserler de dikkat çekti. Sergi hakkında çeşitli bilgiler veren GKV Özel İlkokulu Görsel Sanatlar Öğretmeni Serpil Ertem ünlü ressamların eserlerinin incelendiğini ve öğrencilerin bu eserlerin reprodüksiyonunu büyük bir titizlikle yaptıklarını ifade ederek “2017-2018 eğitim öğretim yılı içerisinde yoğun mesailer harcayarak güzel çalışmalara imza attık. Yetenekli öğrencilerimizin yıl içerisindeki başarılarının yanı sıra düzenlediğimiz sergiler sanatseverlerin de dikkatini çekti. Bu yıl ilkokulu bitirerek mezun olacak olan öğrencilerimizle birlikte mezuniyet sergisi adı altında ünlü yerli ve yabancı ressamların eserlerini mercek altına aldık. Hem ressamların yaşam öykülerinden kesitleri öğrenirken hem de onların en ünlü eserlerinin reprodüksiyon öğrencilerimiz başarıyla yaptı. 141 öğrencimiz tarafından reprodüksiyonu gerçekleştirilen toplam 160 eserin yer aldığı sergimiz sanatseverlerin büyük ilgisini görmektedir. Emeği geçen bütün öğrencilerimizi yürekten kutluyorum” dedi.




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