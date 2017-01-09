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09 Ocak 2017 17:17

GKV’li minik satranççılar ödülle döndü

GKV’li minik satranççılar ödülle döndü

09 Ocak 2017 17:17

Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okullarının minik satranççıları katıldıkları turnuvadan çeşitli ödüller alarak döndü.
Dereceye giren Hasan Demir Gedikkaya, Çağan Tütüncüler ve Kutay Sakmak düzenlenen ödül töreninde ödüllerini alarak mutluluklarını arkadaşlarıyla paylaştı.
Gaziantep Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüğü, Antepia ve Mado yönetimi ile Gaziantep Satranç İl temsilciliği tarafından Mado Antepia ‘da gerçekleştirilen satranç turnuvasına katılan Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları Öğrencileri 10 yaş ve altı genel,10 yaş ve altı kızlar kategorilerinde katıldıkları turnuvada çeşitli ödüller aldılar. Turnuvada 7 Yaş Genel Kategorisi il ikinciliğini GKV Özel Anaokulu öğrencisi Hasan Demir Gedikkaya, İl Üçüncülüğünü GKV İlkokulu öğrencisi Çağan Tütüncüler kazanırken 10 Yaş Genel Kategorisinde de Kutay Sakmak derece yaparak ödülünü düzenlenen törenle aldı.



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