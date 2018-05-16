GKV’li Nurhan Karaca’nın resim sergisi heyecanı

Sanatsal alanlarda yetenekli öğrencilerin desteklendiğini ifade eden Görsel Sanatlar Zümre Başkanı Hayal Bazoğlu, Nurhan Karaca’nın gelecekte önemli ressamlar arasına gireceğine inandıklarını ifade etti. Akademik başarılarıyla adından sıkça söz ettiren Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları öğrencileri aynı başarılarını bir çok alanda da göstererek sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif alanlarda da isimlerinden söz ettiriyor. Görsel sanatlar alanında ki yetenekli öğrencilerden Gaziantep Kolej Vakfı Özel Ortaokulu 5-A sınıfı öğrencisi Nurhan Karaca ilk kişisel resim sergisini düzenlenen törenle GKV Özel Okulları sanat koridorunda açtı. Beşinci sınıf öğrencisi Nurhan Karaca’nın sergisinde 16 görsel eser 1 adet seramik çalışma yer aldı. Düzenlenen açılış törenine 51 yıl önce GKV Özel Okullarından mezun olan GKV 1966-1967 mezunlarından Gaziantep Ağaç Yetiştirme ve Koruma Derneği Başkanı Kemal Çetindağ, GKV Özel Okulları Genel Müdür Yrd. ve Ortaokul Müdürü Can Hoşcan’ın yanı sıra öğretmen ve öğrenciler katıldı. GKV Özel Okulları Görsel Sanatlar Zümre Başkanı Hayal Bazoğlu rehberliğindeki açılışı gerçekleştirilen sergi büyük ilgi görürken sergiyi ziyaret eden sanat severler küçük ressam Nurhan Karaca’yı tebrik etti. Önümüzdeki süreçte il ve bölge genelinde de resim sergileri açmayı planladığı öğrenilen Nurhan Karaca’nın bu alandaki yeteneklerini desteklediklerini ifade eden GKV Özel Okulları Görsel Sanatlar Zümre Başkanı Hayal Bazoğlu kurum olarak sanata ve sanatçıya önem verdiklerini ve yetenekli öğrencilerin yeteneklerinin geliştirilmesi için her türlü desteği sağladıklarını ifade ederek küçük ressamı kutladı.