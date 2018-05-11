GKV’li öğrenciler Çanakkale’de

GKV Özel Ortaokulu öğrencileri, Çanakkale Gezisi ile Türk tarihinin yakın dönemlerde ki en önemli dönüm noktası Çanakkale Savaşlarının yaşandığı bölgeleri yerinde inceledi. Gaziantep Kolej Vakfı Özel Ortaokulu 7. sınıf öğrencileri Müdür Yardımcısı Korkut Özkeleş, görevli öğretmenler Meliha Bolat, Murat Kiremit ve Ebru Akgül eşliğinde Çanakkale gezisine katıldı. GKV’li öğrencilerin bilgi ve kültür birikimlerini, milli şuur ve tarih bilinçlerini arttırmak: şanlı geçmişimizin en büyük destanlarından birinin yazıldığı, vatan, millet ve bağımsızlık adına örnek bir mücadelenin verildiği, Çanakkale Savaşlarının yaşandığı yerleri görmelerini sağlamak amacıyla düzenlenen ve 3 gün süren geleneksel Çanakkale gezisi Kabatepe Simülasyon Merkezi ziyareti ile başladı. Öğrenciler, burada 3D Teknolojisi ile kendilerini adeta savaşın yaşandığı günlerde hissettiler ve kahramanlıklara tanıklık ettiler. GKV’li öğrencilerin gezisinin sonraki durakları Gelibolu Yarımadası, Kilit Bahir Köyü ve Kalesi, Mecidiye Tabyası, Seyit Onbaşı Anıtı, Çanakkale Şehitleri Anıtı, Anzak Koyu, Anafartalar, Conkbayırı ve Atatürk Anıtı oldu. Öğrencilere tarihi adeta yaşatan, onları duygulandıran bu eşsiz mekanların sonrasında gezi Troya Savaşının geçtiği Antik Kent ve Truva Atı Anıtı, Antik Surlar gezisi, Antik Tiyatro ve Athena Tapınağı ziyaretleriyle sona erdi. Gezi boyunca birbirinden güzel görüntü ve anıyı biriktiren öğrenciler bu geziyle hem tarih sayfalarında anlatılan hem mitolojide yer alan olaylara tanıklık etme, bu olayların geçtiği mekanlarda dolaşarak bunları yaşama fırsatı elde etmiş oldu. Geziye katılan öğrenciler bir ulusa can veren, şehitlerinin kanıyla yoğrulmuş, Atatürk’ün bir destan yazdığı Çanakkale topraklarında bulunmanın mutluluğunu ve gururunu yaşadıklarını belirtti.