GKV’li öğrencilerden duyarlı davranış

Bir Dileğim Var Derneği tarafından ülke genelinde sürdürülen geri dönüşüm kampanyasına destek veren Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları öğrencileri kampanya kapsamında hem ev ve iş yerlerinde atıl halde bulunan cep telefonu, laptop ve tabletleri toplayarak geri dönüşüme kazandırıp ve geri dönüşümde atıklar içerisinde bulunan altın, gümüş, palladium ve cadmium gibi değerli madenlerin ayrıştırılmasıyla elde edilecek olan katma değerin kampanyada kullanılması için kolları sıvadı. Gaziantep Kolej Vakfı Özel Ortaokulu öğrencileri ve veliler de bu projeye katkı sağlamak amacıyla GKV Özel Liseleri Matematik Öğretmeni Murat Sadık Öngen rehberliğinde evlerinde kullanılmayan elektronik cihazları bir araya getirerek derneğe gönderdi. Diğer taraftan GKV Özel Ortaokulu 7A ve 7C sınıfı öğrencileri de düzenledikleri kermesle elde ettikleri geliri derneğin belirlediği 2 çocuğa yeni laptop ve yeni kıyafetler almak için kullanarak hediyeleri çocuklara teslim etmek kaydıyla derneğe yolladılar. GKV Özel Liseleri öğrencileri de farklı etkinlikler sonucu elde ettikleri geliri Bir Dileğim Var Derneği’nin hesabına nakit olarak yatırarak projeye önemli destek sağladı.

Birçok sosyal sorumluluk projesine destek sağlayan Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okullarının öğrencileri önümüzdeki süreçte de benzer kampanyaları yürüteceklerini ifade etti.