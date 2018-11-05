GKV'li öğretmene Eni İyi Kadın Oyuncu Ödülü

Direklerarası Seyirci Ödülleri performans kategorisinde “En İyi Kadın Oyuncu” ödülünün sahibi oldu.

18. Direklerarası Seyirci Ödüllerinden en iyi kadın oyuncu ödülü Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları drama öğretmeni Ayşe Sevil Atıcı'ya verildi. 18. Direklerarası Seyirci Ödülleri seçici kurul üyelerinin, Türkiye ve KKTC'de sahne açan tiyatroların sezon oyunlarında başarılı buldukları sanatçıları değerlendirdikleri bir ödül sistemi olan Direklerarası Seyirci Ödülleri, Performans, Tasarım ve Yapımlar kategorilerinde halk jürisi (seyirci) olgusu ile belirleniyor. 2 kişilik kadın oyunu olan “Adviye” karakterindeki performansı ile ödülünü kazanan Ayşe Sevil Atıcı, Beykent Üniversitesi Oyunculuk bölümü mezunu ve Çağdaş Drama Derneği “Drama Liderliği” belgesine sahip. GKV Özel Okulları drama öğretmeni Ayşe Sevil Atıcı, 55 yıldan bu yana sanata, sanatçıya ve öğrencilerinin sanat ışığıyla çok yönlü bireyler olarak yetişmelerine özen gösteren Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okullarında Drama dersleri vermesinin yanı sıra Mavi Sanat Oyunculuk Atölyesi'nin de kurucusudur. 18. Direklerarası Seyirci Ödülleri performans kategorisinde “En İyi Kadın Oyuncu” ödülünü kazanan Ayşe Sevil Atıcı'yı kutlayan GKV Özel Ortaokul Müdürü Abdullah Dağlı, Müdür Yardımcıları Yeliz Bircan ve Korkut Özkeleş GKV Özel Okullarında sahne sanatlarının önemli bir yer aldığını ve öğrencilerin okul öncesi eğitimle başlayan sanatsal çalışmalarının eğitim kariyerleri boyunca devam ettiğini ifade ederek Atıcı'nın kurum ve öğrenciler için önemli projelere imza attığını da ifade ederek kutladı.