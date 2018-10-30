GKV'li Şampiyonlar ödüllendirildi

GKV Yönetim Kurulu Üyesi Gamze Aşnük ve Genel Müdür Müfit Taşlıyar başarılı sporcuları kutlayarak ödüllerini verdi. Şampiyon sporcuları kutlayan GKV Mütevelli ve Yönetim Kurulu Başkanı Nüket Ersoy sporun eğitimin en önemli parçası olduğunu ve spor yapan öğrencilerin gelecek yaşamlarında daha çok başarılı olduğunu ifade etti. Katıldıkları çeşitli sportif turnuvada dereceye giren ve şampiyonluklar elde eden Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları öğrencileri düzenlenen törenle ödüllendirildi. Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen ödül töreninde Şehitkamil Belediyesi tarafından düzenlenen Cumhuriyet Kupası Turnuvalarında farklı branşlarda derece elde eden sporcularla Yıldız Erkekler Basketbol Şampiyonasında şampiyonluk kupasını kazanan basketbol takımının sporcularına ödülleri Gaziantep Kolej Vakfı Yönetim ve Mütevelli Kurulu Üyesi Gamze Aşnük ile GKV Özel Okulları Genel Müdürü Müfit Taşlıyar tarafından verildi.

Öğrencileri tebrik eden GKV Mütevelli ve Yönetim Kurulu Başkanı Nüket Ersoy ve Celal Ersoy'da sporun eğitimin en önemli parçası olduğunu ve spor kültürüyle yetişen öğrencilerin yaşamlarında daha başarılı olduğunu ifade ederek önümüzdeki süreçlerde ulusal ve uluslararası başarılar beklediklerini de ifade ettiler.