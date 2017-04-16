GKV’liler 20. Fizy Liselerarası Müzik Yarışmasında

si düzenlenen Türkiye’nin en büyük gençlik organizasyonu olan Fizy Liseler Arası Müzik Yarışması’nın İstanbul’daki elemelerini geçti. Öğrenciler, Türkiye finallerine hazırlanıyor.

GKV Özel Okulları yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası arenadaki başarılarına yeni bir halka ekledi. Her yıl katıldığı liselerarası müzik yarışmasındaki yerini bu yılda alarak İstanbul’da gerçekleştirilen elemelerde başarılı performans gösterdi. Öğrencilerin Türkiye finallerine hazırlandığını belirten GKV Özel Okulları Genel Müdür Yardımcısı Kasım Ateş,“Bu yıl 20.si düzenlenen Türkiye’nin en büyük gençlik organizasyonu olan Fizy Liseler Arası Müzik Yarışması’nın elemelerine İstanbul’da katıldı Bostancı Kültür Merkezinde yapılan yarışmada öğrencilerimiz Miss Li’nin “Forever Drunk” adlı şarkısını seslendirdi. Türkiye genelinde 600’den fazla okulun katıldığı yarışmada öğrencilerimiz başarılı bir performans sergiledi. Gaziantep Kolej Vakfı Özel Ortaokulu Müdürü Nadir Gürsel ve müzik öğretmeni Gökhan Hüsünbeyi’nin refakat ettiği orkestramızın öğrencileri Bartu Leylek, Erdem Adıgüzel, Ece Atakan, Berkay Özkeçeci, Berke Kuday, Emre Adıgüzel’in katılımlarıyla gerçekleştirildi. Başarılarının devamını bekliyoruz” diye konuştu.