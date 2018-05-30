GKV’liler Believers’i ingilizce sahneleyecek

yıl dönümünü çeşitli etkinliklerle kutlayan Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları yılsonu etkinlikleri kapsamında GKV İngilizce Tiyatro Kulübü öğrencileri tarafından sahneye konulacak olan Believers’in bütün hazırlıklarını tamamladılar.

Sahne sanatlarına büyük önem veren ve okul öncesi eğitim dönemlerinde yetenekli öğrencileri tespit ederek özel eğitim görmelerini sağlayan ve teşvik eden Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları 2017-2018 eğitim öğretim yılsonu etkinlikleri kapsamında ünlü tiyatro oyunu “Believers” i ingilizce olarak sahneleyecek. Yabancı dil eğitiminin 54 yıldır Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okullarında başarıyla uygulandığını ifade eden GKV Özel Okulları Genel Müdür Yardımcısı ve Ortaokul Müdürü Can Hoşcan 8 aylık uzun ve yorucu bir maratonun ardından öğrencilerin sahneye koyacağı İngilizce tiyatroya bütün sanatseverlerin davetli olduğunu ifade ederek emeği geçenleri kutladı.

Oyunun sahnelenmesini sağlayan ve öğrencilere rehberlik yapan GKV Özel Ortaokulu İngilizce öğretmenleri Zeliha Kurt ve Eda Tekin yaptıkları değerlendirmede yoğun bir çalışma gerçekleştirdiklerini belirttiler. Öğretmenlerden Zeliha Kurt, "Son sekiz aydır öğrencilerimizle yoğun bir çalışma maratonu geçirdik. 1 Haziran 2018 Cuma günü kurumlarımızın çok amaçlı salonunda sanatseverlerle buluşturacağımız İngilizce tiyatroya bütün Gazianteplileri bekliyoruz. GKV İngilizce Tiyatro Kulübü öğrencileri tarafından sahnelenecek olan “Believers” 2 farklı oyunu içinde barındıran müzikli, danslı bir İngilizce performans. Yaklaşık 30 öğrencimizin William Shakespeare’in dünyaca ünlü edebiyat klasiklerinden Romeo ve Juliet ile 19. yüzyıldan bugüne masallarıyla çocukları derinden etkileyen Grimm Kardeşler tarafından yazılmış bir klasik olan “Sinderella” oyunlarını sahneleyeceği ingilizce gösteri 01 Haziran Cuma günü 09.30-13.00 saatlerinde GKV Konferans Salonu’nda seyircilerle buluşacak. GKV İngilizce Tiyatro Kulübü tarafından sahnelenecek olan gösteriye tüm sanat severler davetlidir” dedi.