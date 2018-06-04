GKV’liler “Belıevers”i sahneledi

Okul öncesi dönemlerden itibaren sahne sanatlarının GKV Özel Okulları için büyük önem taşıdığını ifade eden Genel Müdür Yardımcısı ve Ortaokul Müdürü Can Hoşcan Belıevers’in sahnelenmesinde emeği geçen öğretmen, öğrenci ve idarecileri kutladı. GKV Özel Ortaokulu İngilizce Drama Kulübü tarafından hazırlanarak sahnelenen, William Shakespeare’in edebiyat klasiklerinden Romeo ve Juliet ile 19. yüzyıldan bugüne masallarıyla çocukları derinden etkileyen Grimm Kardeşler tarafından yazılmış bir klasik olan Cinderella oyunlarının sahnelendiği Believers’da aynı zamanda 3 farklı koreografi ile modern dans gösterisi izleyicilerle buluştu. Büyük ilgi gören gösterinin açılış konuşmasında GKV Özel Okulları Genel Müdür Yardımcısı ve Ortaokul Müdürü Can Hoşcan sahne sanatlarının Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları için büyük önem taşıdığını ve anaokulu itibarıyla öğrencilerin bu alanda yetişmesi için yürütülen projelerin başarıyla sonuçlandığını ifade etti. Gösterileri Genel Müdür Yardımcısı İsmet Tiryaki, Yabancı Diller Direktörü Cristina Mirela Gültekin, idareciler, öğretmenler ve çok sayıda veli izledi. Believers adlı İngilizce müzikali sahneye uyarlayan ve yönetmenliğini yapan GKV Özel Ortaokulu İngilizce öğretmenleri Zeliha Kurt ve Eda Tekin 8 ay süren çalışmanın ardından izleyiciyle buluşmanın kendileri için önemli bir onur kaynağı olduğunu belirtti. Ortaokul 5 ve 6. Sınıf öğrencilerinden oluşan 30 öğrencinin görev aldığı gösterilerin başarıyla sahnelendiğini ve oyunun tamamının İngilizce sahneye uyarlandığını ifade eden öğretmenler, gösterilerin ardından öğrencilere başarı sertifikaları verilirken gecede GKV Özel Liseleri ve Ortaokulu Dans Kulübü öğrencileri de bir gösteri gerçekleştirdi.

Kadrosunda 5. ve 6. sınıf öğrencilerinin yer aldığı oyunun hazırlıkları 8 ay sürerken toplam 30 öğrenci görev aldı.