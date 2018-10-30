GKV'liler Cumhuriyet'in 95. yılı için yürüdü

GKV Özel İlkokulu ve anaokulu öğrencilerinin katıldığı GKV eğitim kampüsünde gerçekleştirilen kortej yürüyüşünde öğrencilerin Cumhuriyet konulu pankartları dikkat çekti.

Cumhuriyetin kuruluşunun 95.yılını çeşitli etkinliklerle kutlayan Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okullarında düzenlenen geleneksel Cumhuriyet yürüyüşü göz kamaştırdı. Cumhuriyetin kuruluşunun 95.yıl kutlamalarının yoğun programlarla gerçekleştirildiği Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okullarında düzenlenen törende GKV Özel İlkokulu Müdürü Mustafa Şenel, Cumhuriyetin kazanımları ve değerlerini anlatan konuşmasının ardından öğrenciler günün anlam ve önemine ilişkin şiirler ve kompozisyonlar okuyarak kutlamalara renk kattı. GKV Özel Okulları Genel Müdürü Müfit Taşlıyar, Genel Müdür Yardımcıları Can Hoşcan ve İsmet Tiryaki, GKV liseler Müdürü Mehtap Özdemir, Ortaokul Müdürü Abdullah Dağlı ve Anaokulu Müdürü Gökçen Bulut ile öğretmen, öğrenci ve çok sayıda davetlinin katıldığı kutlamalarda düzenlenen kortej büyük ilgi gördü.

İlkokul ve anaokulu öğrencilerinin katıldığı kortejde öğrenciler cumhuriyetin önemini anlatan pankartlarıyla dikkat çekti. İlk kez Cumhuriyet Bayramı etkinliklerine katılan anaokulu öğrencilerinin heyecanları gözlerinden okunurken etkinliğe eşlik eden Büyükşehir Belediyesi Bando takımı büyük ilgi gördü. Marşlar eşliğinde Cumhuriyet yürüyüşünü gerçekleştiren minik öğrenciler tören bitiminde öğretmenleriyle günün anısına hatıra fotoğraflar çektirdi.