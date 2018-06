GKV’liler Dansın Renkleriyle Anadolu’yu sahneye taşıdı

Muhteşem gösteriyi izleyen konuklar öğrencileri ayakta alkışlarken öğrencilerin yöresel kıyafetleri ve yüksek performansları dikkat çekti.

2017-2018 eğitim öğretim yılının son günlerine gelirken Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları öğrencileri yıl sonu etkinlikleri kapsamında birbirinden muhteşem gösterilere imza atmayı sürdürüyor. Geleneksel hale getirilen ve Anadolu folklor kültürünün canlandırıldığı gösteride konuklara adeta halk oyunları ziyafeti çeken GKV Özel İlkokulu öğrencileri ayakta alkışlandı. Gaziantep Üniversitesi Mavera Kongre ve Sanat Merkezinde gerçekleştirilen gösteriye Gaziantep Vali Yardımcısı Hüseyin Yılmaz, GKV Mütevelli Kurulu Üyesi Osman Kıratlı, GKV Özel Okulları Genel Müdürü Müfit Taşlıyar, Genel Müdür Yardımcıları Can Hoşcan ve İsmet Tiryaki, GKV Özel İlkokul Müdürü Mustafa Şenel, GKV Özel Liseleri Müdürü Hakan Alnıaçık, Anaokulu Müdiresi Gökçen Bulut’un yanı sıra idareciler, öğretmenler ve çok sayıda veli katıldı.

“Sanat eğitimin olmazsa olmazıdır”

Öğrencilerin sanatın her alanında yetiştirilmesini hedeflediklerini ifade eden Gaziantep Kolej Vakfı Özel İlkokulu Müdürü Mustafa Şenel yaptığı açılış konuşmasında, “Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okullarının temel değerlerinden birisidir sanat eğitimi. Öğrencilerimizi sanatın her alanında yetiştirmek esas amaçlarımızdandır. Dans eğitimi de Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları olarak en çok önemsediğimiz sanat dallarından biridir. Yerelden ulusala, ulusaldan evrensele uzanan bir yolculuktur dans. Dans, bir yaşam biçimi olarak insanlık medeniyetinin kavrulduğu bu topraklarda geçmişten geleceğe uzanan bir köprüdür. Dans dayanışmadır, imecedir, el el tutuşarak birlikte daha güçlüyüz demektir. Yeri gelir yağmur için çıkılan dua olur. Yeri gelir bir düğün, bir doğum mutluluğunu paylaşmanın yoludur. Yeri gelir kelimelerin kifayetsiz kaldığı acılarımızı tarif etmenin lisanıdır. Dans, insanlık tarihi kadar eskidir. Bir halk oyununa baktığımızda binlerce yıl geriye gideriz aslında. Ne kadar modernize edilirse edilsin antik çağlardan kalıntı bir sürü figüre tanıklık ederiz hiç farkına bile varmadan. Bugün burada yoğun bir çalışmanın eserini seyredeceğiz. Küçük ayakların ritmini, minik ellerin kenetlenmesini seyredeceğiz. Öğrencilerimize her zaman verdiğimiz vatan sevgisinin dans yoluyla sahnelenmesini seyredeceğiz. Güzel ülkemizin dört bir yanından halk oyunlarının sahneleneceği bu programın dördüncü sınıf öğrencilerimizin kendilerine gurur, öğretmenlerimize ve velilerimize de bir mezuniyet hediyesi olmasını temenni ediyoruz. Bu programda görev alan, 140 öğrencimize, dans öğretmenlerimiz Tülay Kıratlı ve Ayşe Güner’e ve arka planda yardımcı olan öğretmenlerimiz, teknik hizmetler ve yardımcı hizmetlerden oluşan 35 kişilik özverili bir şekilde çalışan takım arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum” dedi.

Danışmanlığını Halk Dansları Öğretmenleri Tülay Kıratlı ve Ayşe Güner’in yaptığı gösteride toplam 150 ilkokul 4. sınıf öğrencisi performans sergiledi. Ülkemizin her bölgesinden yöresel dansların 150 ayrı kıvılcımla izleyicilere ulaştığı gösterinin hazırlıkları yaklaşık 1 yıl sürdü. Topraklarımızın renkliliğini ve zenginliğini dansla bütünleştiren Anadolu’yu ve medeniyetleri sanatla, her bir öğrencimizin ayrı bir kıvılcımla bizlere yansıttığı gösteri bu yıl 7 Bölge, 7 Renk temasıyla 5. kez sahnelendi. Gösteri 10. Yıl Marşı ve emek veren tüm öğretmenlere çiçek takdim ile son buldu.