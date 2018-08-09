GKV’liler İngiltere yaz kampından döndü

Geçtiğimiz günlerde İrlanda’dan dönen ilk kafilenin ardından bugün de İngiltere’de kampa katılan ikinci kafile döndü.

İngiltere’nin ChesterÜniversitesinin düzenlediği yaz kampına katılan öğrencilerin liderliğini yürüten GKV Özel Ortaokulu İngilizce Öğretmeni Esin Hoylu yaz kampının başarılı geçtiğini ve öğrencilerin bir çok kazanımla ülkeler döndüğünü ifade ederek, “GKV Özel Ortaokulundan yurtdışı yaz kamplarına katılan 2. grup öğrencilerimiz de kamp sürecini başarıyla tamamlayarak Gaziantep’e döndüler. Gaziantep Kolej Vakfı Özel Ortaokulu 5. 6. ve 7. sınıf öğrencilerimizin katıldığı ve İngiltere ChesterUniversity’de düzenlenen yabancı dil eğitim kampı ülke tanıtımı içinde bizler izin önemli fırsat oluşturdu. Cambridge sertifikalı ChesterUniversity’de dil eğitimi alan öğrencilerimiz İngilizce eğitimi ve sosyal aktivitelerin yer aldığı toplam 40 saatlik programı tamamlamış oldu. Kamp süresince öğrencilerimiz Chester, Manchester, Liverpool, Galler, Alton Towers ve Londra’da önemli tarihi ve kültürel yerleri gezme şansını da yakalarken bir çok etkinlikte gerek Gaziantep’in gerekse ülkemizin bir çok yönden tanıtımı için öğrencilerimiz büyük çaba gösterdi” diye konuştu.