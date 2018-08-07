GKV’liler İrlanda’da kampa girdi

Okulların tatile girmesinin hemen ardından yabancı dil kamp eğitimi için İrlanda’nın Dublin kentine hareket eden GKV Özel Ortaokulu 6 ve 7.sınıf öğrencilerinden oluşan kafile TrinityCollege tarafından düzenlenen yaz kampına katıldı. Yabancı dil eğitiminin yanı sıra bir çok etkinliğe katılan öğrenciler kamp süresini başarıyla tamamlayarak yurda döndü. Kamp hakkında bir değerlendirme yapan GKV Özel Ortaokulu İngilizce Öğretmeni Meliha Bolat “Yaz tatilinen en iyi şekilde değerlendirilmesi ve öğrencilerimizin yabancı dil alanında ki deneyimlerinin arttırılması amacıyla kurumlarımız bünyesinde eğitim görmekte olan öğrencilerimizden oluşan ilk kafile Dünyanın en prestijli üniversitelerinden olan TrinityCollege’dakamp süresince dil eğitimi almıştır. Kampa katılan öğrencilerimiz İngilizce dil eğitiminin yanı sıra kültür, sanat ve sporla harmanlanmış, grup çalışmalarından oluşan 30 saatlik kapsamlı bir programla bir çok alandaki yeteneklerini geliştirirken kampa katılan farklı ülkelerden gelen öğrencilerle birlikte bir birinden farklı etkinliklere imza atmışlardır. Öğrencilerimiz kamp süresince Dublina, EPIC TheIrishEmigrationMuseum, WaxMuseum, Butler’sChocolateWork Shop, MalahideCastle, SienceMuseum, Glendalough, St. PatrickCathedral gibi tarihi ve kültürel merkezleri de ziyaret ederek buralarda incelemeler yapmıştır. Kamp eğitimlerini başarıyla tamamlayan öğrencilerimizden oluşan ilk kafile yurda dönmüş olup ikinci kafile de eğitim için İrlanda’ya hareket etmiştir” dedi.

"Dil eğitiminde yurt dışı deneyimi önemli"

Yurt dışı dil eğitim kamplarının öğrenciler için büyük avantajlar sağladığını da sözlerine ekleyen Bolat “Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları ve Global Eğitim Organizasyonu (GEO) işbirliği ile düzenlenen eğitim kampları öğrencilerimize İngilizce pratik yapma şansı sunmasının yanı sıra farklı kültürleri keşfetmek, dünya vatandaşı olmak için ilk adımı atmak, tarihi yerleri gezmek gibi avantajları da beraberinde getirmektedir. Bundan sonraki süreçte de dünyanın farklı ülkelerinde benzeri eğitim kamplarımız sürecektir” diye konuştu.