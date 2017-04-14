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14 Nisan 2017 11:39

GKV’liler sağlıklı yaşamın sırları için doktorlarla buluştu

Gaziantep Kolej Vakfı İlkokulu öğrencilerine sağlıklı yaşam ve sağlıklı beslenmenin önemini anlatan Diş Hekimi Fatma Bilen ve Çocuk Doktoru Ayşe Demirçubuk katıldıkları söyleşide sağlık konusunda öğrencilerin merak ettiği birçok soruya da yanıt verdi.

GKV’liler sağlıklı yaşamın sırları için doktorlarla buluştu

14 Nisan 2017 11:39


Dünya sağlık günü etkinlikleri kapsamında Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları öğrencilerini doktorlarla buluşturdu. İnsan sağlığını etkileyen faktörler ve sağlıklı yaşamın sırlarının anlatıldığı söyleşide Diş Hekimi Fatma Bilen ve Çocuk Doktoru Ayşe Demirçubuk’u ağırlayan Gaziantep Kolej Vakfı Özel İlkokulu öğrencileri merak ettikleri konularla ilgili sorularının da yanıtlarını buldu. İlkokul birinci ve ikinci sınıf öğrencilerinin katılımıyla gerçekleştirilen söyleşide ağız ve diş sağlığı konusunda Diş Hekimi Fatma Bilen ve genel sağlık konusunda Çocuk Doktoru Ayşe Demirçubuk’un interaktif sunumu ile öğrencilerin dikkatini sağlıklı yaşamın sırlarına çekti. Büyük ilgi gören söyleşide konukları sorularıyla terleten minik öğrencilerin bu ilgisinden memnun olduklarını ifade eden Gaziantep Kolej Vakfı İlkokulu müdürü Mustafa Şenel, “Biz, okul olarak öğrencilerimiz için her zaman sağlıklı ve hijyenik bir öğrenme ortamı sunma çabası içerisindeyiz. Bu iki hususta öğrencilerimizin pasif değil aktif katılımlarını önemsiyoruz. Öğrencilerimizin sağlıklı bir yaşam sürmeleri için üzerlerine düşen sorumluluğu almalarını bekliyoruz. Bu nedenle bir eğitim kurumu olarak onları sağlıklı yaşama dair bilinçlendirmek gibi görevimiz de bulunmaktadır. Dünya Sağlık Günü kapsamında okulumuza gelerek öğrencilerimizi bilgilendiren, onların farkındalığını artıran değerli velilerimiz Diş Hekimi sayın Fatma Bilen ve Çocuk Doktoru sayın Ayşe Demirçubuk’a tüm öğretmen ve öğrencilerimiz adına teşekkür ediyorum” dedi.


Söyleşinin ardından GKV Özel İlkokulu Müdürü Mustafa Şenel öğrencileri bir çok konuda aydınlatan Diş Hekimi Fatma Bilen ve Çocuk Doktoru Ayşe Demirçubuk’a günün anısına birer plaket ve çiçek taktim ederek teşekkür etti.




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