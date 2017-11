GKV’liÖğretmenden öğretmenlere anlamlı jest

Gaziantep Kolej Vakfı Özel İlkokulunda görevli 3 idareci ve 54 öğretmenin portre fotoğraflarını Origami sanatında hasır örgü tekniği olarak bilinen teknikle çalışarak muhteşem bir seriye imza atan okulun, Görsel Sanatlar Öğretmeni Serpil Ertem öğretmenlerin her zaman en iyisine layık olduklarını ifade ederek, serginin bir hafta süreyle açık kalacağını belirtti. Sabahın erken saatlerinde okula gelen öğretmenleri bekleyen sergi sürprizi hepsini mutlu ederken kendilerine bu anlamlı jesti yapan Ertem’e teşekkür ettiler. Gaziantep Kolej Vakfı Özel İlkokulunda görevli 3 idareci ve 54 öğretmenin portre fotoğraflarını çalışarak muhteşem bir seriye imza atan okulun Görsel Sanatlar Öğretmeni Serpil Ertem meslektaşlarının mutlu olmasına küçükte olsa katkı sağlamaktan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Öğretmen arkadaşlarımız her şeyin en iyisine layıktır. Kendilerine küçük bir sürpriz yaparak öğretmenler günü anısına portlerini Origami sanatında hasır örgü tekniği olarak bilinen tek çalıştım. Sergimizde 3 idareci olmak üzere toplam 57 portre çalışması yer alıyor. Hafta sonu düzenlenecek bir törenle her öğretmen arkadaşıma kendi portresini hediye edeceğim. Sergimiz bir hafta süreyle açık kalacaktır” ifadelerini kullandı.

Sabahın erken saatlerinde kendi portrelerinden yapılmış eserlerden oluşan sergiyle karşılaşan öğretmenlerde mutluluklarını dile getirerek, “Gaziantep Kolej Vakfı büyük bir aile ve bizler bu ailenin birer parçası olmaktan dolayı gurur duyuyoruz. Okullarımızın görsel sanatlar öğretmeni Serpil Ertem’in bu sürprizi hepimizi mutlu etmiştir. Hocamız daha önceki yıllarda da benzeri sürprizlerle mutluluğumuza katkı sağlamıştı. Sanatın birleştirici rolüne şimdi daha çok inanıyoruz” dedi.