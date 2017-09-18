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18 Eylül 2017 15:53

GKV’nin Türkiye münazara şampiyonlarına ödül yağdı

İstanbul Acıbadem Üniversitesinde gerçekleştirilen 3.

GKV’nin Türkiye münazara şampiyonlarına ödül yağdı

18 Eylül 2017 15:53

Türkiye Münazara Şampiyonasında Türkiye Şampiyonu olan Gaziantep Kolej Vakfı Özel Liseleri münazara takımında görev alan öğrenciler düzenlenen törenle ödüllendirildi.


Türkiye Münazara Şampiyonasında Türkiye Şampiyonu olan Gaziantep Kolej Vakfı Özel Liseleri münazara takımı 2017-2018 eğitim öğretim yılının açılış töreninde ödüllendirildi. Yarışmanın şampiyon öğrencilerini kutlayan GKV Özel Okulları Genel Müdürü Müfit Taşlıyar ve Genel Müdür Yardımcısı Can Hoşcan öğrencilere başarı sertifikalarını verirken GKV Mütevelli ve Yönetim Kurulu Başkanı Nüket Ersoy tarafından özel olarak verilen ödülleride taktim ettiler. Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okullarını Türkiye Şampiyonluğuna götüren Münazara Takımı Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Ferit Aslan tarafından şampiyonaya hazırlanmış takımda Ece Oğuzhan, Mustafa Okan Araz, Ekin Utku Kanevetçi, Nilüfer Kardo ve Mehmet Emin Kılıç görev almıştı. Gaziantep’in gururu haline gelen ve elde ettikleri Türkiye Şampiyonluğuyla isimlerinden sıkça söz ettiren ekip 2017-2018 eğitim öğretim yılında da başarılara imza atmaya hazır olduklarını ifade ettiler. Düzenlenen törende GKV Mütevelli ve Yönetim Kurulu Başkanı Nüket Ersoy Yönetim Kurulu Üyeleri Celal Ersoy ve Avukat Aysel Tokatlı başarılı öğrencileri kutlayarak günün anısına hatıra fotoğraf çektirdiler.




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