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27 Şubat 2018 15:19

GKV’ye jimnastikte 7 madalya

Gaziantep Kolej Vakfı Özel İlkokulu sporcuları il genelinde 30 Okul ve 200 Sporcu katıldığı Artistik jimnastik şampiyonasında 7 madalya birden kazandıGKV Özel İlkokul sporcuları şampiyonada takım halinde il ikinciliği ve üçüncülüğü elde etti.

GKV’ye jimnastikte 7 madalya

27 Şubat 2018 15:19

Gaziantep Kolej Vakfı Özel İlkokulu sporcuları il genelinde 30 Okul ve 200 Sporcu katıldığı Artistik jimnastik şampiyonasında 7 madalya birden kazandı


GKV Özel İlkokul sporcuları şampiyonada takım halinde il ikinciliği ve üçüncülüğü elde etti. Sporcular toplamda 7 madalya kazanarak turnuvaya damga vurdu. Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Gençlik Spor İl Müdürlüğü tarafından Karataş Spor salonunda gerçekleştirilen yarışmada derece yapan sporcular, mutluluklarını takım arkadaşlarıyla paylaştı.


25 sporcuyla katıldılar


Gaziantep genelinden 30 Okul ve 200 Sporcu katıldığı şampiyonada Gaziantep Kolej Vakfı Özel İlkokulundan ise 25 sporcu yer aldı. Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları Minik erkekler A takımı il ikincisi, Minik erkekler B takımı il üçüncüsü olurken sporcular çeşitli kategorilerde toplam 7 madalyanın sahibi oldu.


Okul sporlarının bütün dallarına önem verildiğini ifade eden Beden Eğitimi Öğretmenleri Recep Öztürk ve Funda Aşık, jimnastik sporuyla ilgili ciddi bir alt yapı çalışması yapıldığını ifade ederek dereceye giren öğrencileri kutladı.




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