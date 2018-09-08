Diğer
Kategoriler
08 Eylül 2018 15:11

Göbek gitti hem kazalar azaldı, hem de geçiş hızlandı

Gaziantep’te trafiğin en yoğun olduğu kavşaktaki göbek sinyalizasyonlu yapıya dönüştürülünce hem kazalar azaldı hem de araç geçişi hızlandı.

Göbek gitti hem kazalar azaldı, hem de geçiş hızlandı

08 Eylül 2018 15:11


Gaziantep’te şehrin çevreyolu ve merkez sağlantısını sağlayan en yoğun trafiğin yaşandığı Gölgelik Kavşağı, göbekli kavşak yapısından katılımlı sinyalizasyonlu yapıya dönüştürüldü. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkanı Fatma Şahin’in talimatıyla yeni düzenlemenin yapıldığı kavşak, çalışmanın ardından daha güvenli hale getirilirken, bölgedeki araç geçiş hacmi de yükseldi.


Önceki ve sonraki halinin de sosyal medyadan paylaşıldığı kavşaktaki yaklaşık 2 bin 500 araç olan geçiş hızının ise yaklaşık 5 bin 700 araç geçiş kapasitesine ulaştırıldığı öğrenildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER GAZİANTEP HABERLERİ
GAZİANTEP HAVA DURUMU
31
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    31°C
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    30°C
  • Salı
    Çok Bulutlu
    30°C
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    32°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç