Göbek gitti hem kazalar azaldı, hem de geçiş hızlandı

Gaziantep’te şehrin çevreyolu ve merkez sağlantısını sağlayan en yoğun trafiğin yaşandığı Gölgelik Kavşağı, göbekli kavşak yapısından katılımlı sinyalizasyonlu yapıya dönüştürüldü. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkanı Fatma Şahin’in talimatıyla yeni düzenlemenin yapıldığı kavşak, çalışmanın ardından daha güvenli hale getirilirken, bölgedeki araç geçiş hacmi de yükseldi.

Önceki ve sonraki halinin de sosyal medyadan paylaşıldığı kavşaktaki yaklaşık 2 bin 500 araç olan geçiş hızının ise yaklaşık 5 bin 700 araç geçiş kapasitesine ulaştırıldığı öğrenildi.