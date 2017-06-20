Gobi ve Pili’nin bayram bakımları yapıldı

Gaziantep Hayvanat Bahçesi üyelerinden Gobi ve Pili’nin Ramazan Bayramı için bakım ve temizlikleri yapıldı.

Temizlik için özel bir bölmeye giren filler burada ayaklarını yine özel bir bölmeden çıkarılarak bakımları yapıldı. Bakıcıları ilk önce filin bölmeden dışarı çıkardığı ayaklarını yıkayıp tırnaklarını törpüledikten sonra özel bir ilaçla dezenfekte etti. Fillerin tırnaklarını törpüleyip ayak altlarında bulunan ölü hücreleri özel bir aletle alan bakıcılar, bu şekilde fillerin hem sağlıklı hem de mutlu olduklarını belirtti.

Gaziantep Doğal Hayatı Koruma ve Hayvanat Bahçesi Müdürü Celal Özsöyler, Ramazan Bayramı’nın yaklaşması nedeniyle hayvanat bahçesi genelinde hazırlıkların devam ettiğini belirterek, “Gobi ve Pili’nin rutin olarak yaptığımız ayak ve tırnak bakımlarını bu yıl bayrama özel yapmış bulunmaktayız. Ve bunun manikür ve pedikür dediğimiz ayak bakımını güzel bir şekilde yapıp fillerimizi bayrama hazırladık" diye konuştu.

Gaziantep Hayvanat Bahçesi, Türkiye’nin en geniş alana sahip hayvanat bahçesi konumunda olup, Türkiye ve dünya turizminin listesine girmiş bulunuyor. Başta Güneydoğu Anadolu Bölgesi illeri olmak üzere tüm Türkiye’den, Komşu ülkelerden ve dünyanın birçok ülkesinden ziyaretçi ağırlayan hayvanat bahçesi, 325 tür ve 7 bin 100 adet hayvanıyla sadece Gaziantep’e değil tüm bölgeye ve Türkiye’ye hizmet ediyor.