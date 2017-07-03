Gök’ten Yüksel’e teşekkür

Gök, Milletvekili Abdülkadir Yüksel’e bu hassasiyetinden ve özverili çalışmasından dolayı özellikle teşekkür ettiğini söyledi.

AK Parti Gaziantep Milletvekili ve Yerel Yönetimler Başkan Yardımcı Abdulkadir Yüksel, Eğitim-Bir-Sen Gaziantep Şubesini ziyaret etti. İl Başkanı Ahmet Gök ve Yönetim Kurulu Üyelerini ziyaret eden Yüksel, “Bugün Memur-Sen, Türkiye’de 1 milyon Gaziantep’te 22 bin, Eğitim-Bir-Sen ise Türkiye genelinde 460 bin, Gaziantep’te de 11 bin 500 üyesiyle eğitime büyük bir katkı veriyor. Ülkemizin geleceği olan çocuklarımızı ve gençlerimiz yarınlara hazırlayan İl Başkanımız Ahmet Gök’e teşekkür ediyorum. Ayrıca bu yolda öncülük ederek Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen’i kuran hemşehrimiz Mehmet Akif İnan’ı da rahmet ve minnetle anıyorum” dedi.

Eğitim-Bir-Sen Gaziantep Şube Başkanı Ahmet Gök ise, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Gaziantep’te Milletvekili seçildiği günden itibaren halkın içinden çıkmayan ve Gaziantep’teki tüm STK’larla görüşerek onların dinleyen, var olan sorunlarına çözüm arayan Gaziantep Milletvekilimiz Sayın Abdülkadir Yüksel’e bu hassasiyetlerinden ve özverili çalışmalarından dolayı özellikle teşekkür ediyorum” diye konuştu.