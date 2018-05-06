Gol düellosunun galibi Şahinbey

Karşılaşmanın ilk yarısına hızlı başlayan Şahinbey Ampute Futbol Takımı 15. dakikada Fatih Şentürk’ün kaydettiği golle 1-0 öne geçti. Ancak bu golden üç dakika sonra 18’inci dakikada Mehmet Yunus’un kendi kalesine attığı şok golle durum 1-1 oldu. Karşılaşmada dakikalar 35’i gösterdiğinde konuk ekip Pendik Engelliler Spor Abdul Hafız Iddı ile durumu 1-2 yaptı ve karşılaşmanın ilk yarısı bu skorla tamamlandı. İkinci yarıda Şahinbey Ampute Futbol Takımı 37. dakikada Feyyaz Gözüaçık ile duruma eşitlik getirirken, 42. Dakikada Fatih Şentürk penaltıdan kaydettiği golle takımını 3-2 öne geçirdi. Bu golden yalnızca bir dakika sonra Muslım Tsuntsaev Şahinbey Ampute Futbol Takımı’nı rahatlatan golü getirerek skoru 4-2 ye taşıdı. Maçı bırakmayan Pendik Engelliler Spor 49. dakikada Khaydarlı Tursunboev’in attığı golle skoru 4-3’e getirse de puan almalarına yetmedi ve karşılaşma ev sahibi Şahinbey Ampute Fubol Takımının 4-3 üstünlüğü ile tamamlandı. Şahinbey Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Cuma Güzel, karşılaşmanın oldukça zorlu geçtiğini belirterek, “Pendik Engelliler Spor bizim kardeş kulübümüz iki takım içinde oldukça zor bir maç oldu. Çekişmeli geçen karşılaşma sonrasında galip geldiğimiz için mutluyuz. Şahinbey Ampute Futbol Takımının gücünden dolayı rakiplerimiz bizlere karşı daha konsantre ve agresif oynuyorlar. Buda bizim ne kadar güçlü bir takım olduğumuzu gösteriyor. Ben her iki takımında teknik heyetini ve futbolcularını kutluyorum” dedi.

Şahinbey Ampute Futbol Takımı Antrenörü Ökkeş Böke galip geldikleri için mutlu olduklarını belirterek, “Bu karşılaşmanın zorlu geçeceğini biliyorduk ve hafta boyunca sıkı hazırlandık. Beklediğimiz gibide oldu. Rakibimiz iyi mücadele etti. Ancak, kazanmasını bildik. Önümüzdeki haftada İstanbul’dan galip dönerek ligi en iyi yerde tamamlamak istiyoruz" diye konuştu.