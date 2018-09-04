Gölette ayağına sarmaşık dolanan genç öldü

Edinilen bilgiye göre olay, Gaziantep’in Yavuzeli ilçesinde bulunan Karapınar göletinde meydana geldi. Arkadaşlarıyla gölete giren Muhammed Gören’in (18) ayağına sarmaşık dolandı. Gencin çırpındığını gören vatandaşlardan yüzme bilenler suya girerek Gören’i göletin dibinden kurtarmayı başardı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. 112 sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan genç, Gaziantep Şehitkamil Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede hayatını kaybeden gencin cenazesi Gaziantep Adli Tıp Kurumuna götürüldü.