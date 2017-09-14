Gaziantep’te girdikleri gölette boğulan çoban arkadaşlar, aynı mezarlıkta defnedildi

Gaziantep’in Şahinbey ilçesine bağlı Çubukdiken Mahallesi’nde yaşayan 13 yaşındaki Habib Geçer ile 17 yaşındaki Ökkeş Yanar, koyunlarını otlatmak için yerleşim yerlerinin yaklaşık 8 kilometre uzağındaki Hacıaslan Göleti’nin kenarındaki araziye götürmüş, gölette yüzmeye başlayan arkadaşlardan Habib bir süre sonra boğulma tehlikesi geçirerek çırpınmaya başlamıştı. Arkadaşını kurtarmak için ileriye açılan Ökkeş de arkadaşını kurtarmak isterken boğulmuştu. Ekipler tarafından gölde yapılan aramada iki arkadaşın cansız bedeni sudan çıkartılmıştı.

Otopsinin tamamlanmasının ardından cenazeleri ailelerine teslim edilen çoban arkadaşlar, mahallerinde öğle namazının ardından düzenlenen cenaze töreni ile son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye Sahinbey Kaymakamı Cemalettin Yılmaz, İlçe Jandarma Komutanı Vedat Cenker, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe, mahalleliler ve yakınları katıldı.

Aynı mezara defnedildiler

Hayvanları birlikte otlatan ve aynı gölette boğulan çoban arkadaşlar, art arda kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığına götürüldü. Aynı gölette boğulan arkadaşlar, yaklaşık 50 metre arayla açılan mezarlara defnedildi.

Çoban arkadaşların defin edildiği mezarda her iki aile de büyük acı yaşadı