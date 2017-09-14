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14 Eylül 2017 14:15

Gölette boğulan çoban arkadaşlar aynı mezarlıkta defnedildi

Gaziantep’te girdikleri gölette boğulan çoban arkadaşlar, aynı mezarlıkta defnedildiGaziantep’in Şahinbey ilçesine bağlı Çubukdiken Mahallesi’nde yaşayan 13 yaşındaki Habib Geçer ile 17 yaşındaki Ökkeş Yanar, koyunlarını otlatmak için yerleşim yerlerinin yaklaşık 8 kilometre uzağındaki Hacıaslan Göleti’nin kenarındaki araziye götürmüş, gölette yüzmeye başlayan arkadaşlardan Habib bir süre sonra boğulma tehlikesi geçirerek çırpınmaya başlamıştı.

Gölette boğulan çoban arkadaşlar aynı mezarlıkta defnedildi

14 Eylül 2017 14:15

Gaziantep’te girdikleri gölette boğulan çoban arkadaşlar, aynı mezarlıkta defnedildi


Gaziantep’in Şahinbey ilçesine bağlı Çubukdiken Mahallesi’nde yaşayan 13 yaşındaki Habib Geçer ile 17 yaşındaki Ökkeş Yanar, koyunlarını otlatmak için yerleşim yerlerinin yaklaşık 8 kilometre uzağındaki Hacıaslan Göleti’nin kenarındaki araziye götürmüş, gölette yüzmeye başlayan arkadaşlardan Habib bir süre sonra boğulma tehlikesi geçirerek çırpınmaya başlamıştı. Arkadaşını kurtarmak için ileriye açılan Ökkeş de arkadaşını kurtarmak isterken boğulmuştu. Ekipler tarafından gölde yapılan aramada iki arkadaşın cansız bedeni sudan çıkartılmıştı.


Otopsinin tamamlanmasının ardından cenazeleri ailelerine teslim edilen çoban arkadaşlar, mahallerinde öğle namazının ardından düzenlenen cenaze töreni ile son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye Sahinbey Kaymakamı Cemalettin Yılmaz, İlçe Jandarma Komutanı Vedat Cenker, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe, mahalleliler ve yakınları katıldı.



Aynı mezara defnedildiler


Hayvanları birlikte otlatan ve aynı gölette boğulan çoban arkadaşlar, art arda kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığına götürüldü. Aynı gölette boğulan arkadaşlar, yaklaşık 50 metre arayla açılan mezarlara defnedildi.


Çoban arkadaşların defin edildiği mezarda her iki aile de büyük acı yaşadı




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