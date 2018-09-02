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02 Eylül 2018 14:06

Gölette boğulan eğitimcinin cenazesi ailesine teslim edildi

Gaziantep’te serinlemek için girdiği gölette boğulan eğitimcinin cenazesi yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Gölette boğulan eğitimcinin cenazesi ailesine teslim edildi

02 Eylül 2018 14:06


Yavuzeli ilçesindeki Büyükkarakuyu İlkokulunda müdür yardımcılığı görevini yürüten 32 yaşındaki Nasip Demirel’in arkadaşlarıyla birlikte fıstık toplamak için gittiği Akbudak Mahallesi’nde bir tarlada serinlemek amacıyla girdiği gölde boğularak hayatını kaybettiği ileri sürülmüştü. Sudan çıkarılan Demirel’in cenazesi otopsi amacıyla Gaziantep Adli Tıp Kurumuna gönderilmişti.



Yakınlarından piknik iddiası


Girdiği gölette boğulan Nasip Demirel’in yakınları, Nasip öğretmenin arkadaşları ile birlikte Araban ilçesi Akbudak Mahallesi’nde bulunan Sübürgüç Çayı’na piknik yapmak amacıyla gittiğini, serinlemek için gölete girdiğini iddia etti. Cenazeyi teslim almak amacıyla Adli Tıp Kurumuna gelen yakınları, gölette bir anda gözden kaybolan Nasip öğretmenin arkadaşları ve çevredeki fıstık tarlalarında çalışan işçilerin yardımıyla sudan çıkarıldığını ileri sürdü.


Adli Tıp Kurumu önünde fenalık geçiren öğretmenin yakınları, otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından cenazeyi teslim aldı. Cenaze aracı ile Yeşilkent Mezarlığı morguna götürülen Nasip öğretmenin ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Yeşilkent Mezarlığı’na defnedileceği belirtildi.




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