Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından Gölgelik Kavşağı'nda araç yoğunluğunun artışından dolayı dönel ada iptal edildi, 4 kollu sinyalize kavşak projesi kapsamında Gölgelik Kavşağı revize edildi, yeni haliyle trafiğe açıldı.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, şehir içi trafiğini rahatlatan önleyici tedbirlerle kente nefes aldırmaya devam ediyor. Trafiğin sıkışık olduğu bölgelere yönelik çalışmalar yürüten Büyükşehir, tüm dikkatini kavşaklara yoğunlaştırdı. Buna göre, İbrahimli Bölgesiyle Çevre Yolu'nu birbirine bağlayan Gölgelik Kavşağı'na el atan Büyükşehir Belediyesi, kavşaktaki trafik akışını hızlandırmak amacıyla 4 kollu sinyalize kavşak projesini uygulamaya aldı. Gaziantep Ulaşım Ana Planı doğrultusunda, İbrahimli Bölgesi ile Çevre Yolu'nu birbirine bağlayan önemli kavşak noktalarından biri olan Gölgelik Kavşağı'nda araç yoğunluğunun artışı yüzünden dönel ada iptal edildi, 4 kollu sinyalize kavşak projesi hazırlandı, 2018-2019 eğitim öğretim yılı öncesinde kavşak yapım çalışmaları tamamlandı, yeni haliyle Gölgelik Kavşağı trafiğe açıldı.

Projeyle, Karataş istikametinden gelen ve Çevre Yolu'na dönmek isteyen araçlara yönelik sola dönüş cepleri çıkarılarak kavşağın rahatlaması sağlandı. Kaldırım alanları tanımlı hale getirilerek yaya geçitleri ve bisiklet yolları yapılan projede, kavşağın kuzey güney istikametinde bulunan araç görüş alanı genişletildi, genel olarak sağa dönüş cepleri hariç 3 gidiş-3 geliş olarak tasarlandı.