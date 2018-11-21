Görme Engelliler Spor Kulübü'nden Fadıloğlu'na ziyaret

Mithat Enç Görme Engelliler Spor Kulübü Derneği Başkan Yardımcısı Ender Ökten ve sporcular, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu'nu makamında ziyaret etti.

Mithat Enç Görme Engelliler Spor Kulübü Derneği Başkan Yardımcısı Ender Ökten, beraberindeki yönetim kurulu üyesi ve başarılı sporculara Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu'nun konuğu oldu. Sohbet ortamında geçen ziyarette konuşan Başkan Fadıloğlu, her zaman engellilerin yanında olduklarını ve olmaya devam edeceklerini söyledi.

Her türlü desteği vermeye gayret gösteriyoruz

Ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, “Sosyal hayatta engellilere sunulan imkan ve hizmetler, bir toplumun gelişmişlik düzeyi ve çağdaşlığının ölçütü olmakla birlikte, insana verilen değer ve önemin belirgin göstergesidir. Engellilere gösterilen anlayış ve hoşgörü, uygar ve çağdaş bir toplum kimliği kazanmada etkin bir rol oynamaktadır. Bizler de imkanlar dahilinde engelli vatandaşlarımıza her türlü desteği vermeye gayret gösteriyoruz. Bugünkü ziyaretinizden dolayı değerli Başkan Yardımcımız Ender Beye ve siz değerli sporcularımıza teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Başkanımızın duyarlılığı, bizleri gururlandırıyor

Ziyarette konuşan Mithat Enç Görme Engelliler Spor Kulübü Derneği Başkan Yardımcısı Ender Ökten, “Başkanımız Rıdvan Fadıloğlu'nun engelli vatandaşlara olan duyarlılığı, onların bir nebze de olsa yaşamlarını kolaylaştırmak için göstermiş olduğu çaba bizleri gururlandırıyor. Umarım Başkanımız bu duyarlı davranışı herkese örnek teşkil eder. Bugün buraya hem yapmış olduğu çalışmalar için Başkanımıza teşekkür etmek hem de kulübümüzü tanıtmak için bir ziyaret gerçekleştirdik. Ben, Başkanımıza bugün bizleri ağırladığı için teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.