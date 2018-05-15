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15 Mayıs 2018 15:44

Görme engelliler yemek yapımında yarıştı

Gaziantep’te görme engelliler, yemek yapımında yarıştı.

Görme engelliler yemek yapımında yarıştı

15 Mayıs 2018 15:44

Görme engelliler hazırladıkları yemeklerle şefleri aratmadı.


Farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen yemek yarışmasında görme engelli gençler mutfakta şefler eşliğinde hünerlerini sergiledi. Gaziantep Mutfak Sanatları Merkezi’nde gerçekleşen yarışmada Gaziantep’e özgü yöresel yemekler yapıldı. ‘Engelsiz Mutlu Gastronomi’ sloganı kapsamında görme engelli kursiyerler kısa süreli eğitimin ardından yemek yarışmasına katıldı. Yapılan yemekler ise jüri üyeleri tarafından değerlendirildi. Hazırladıkları yemeklerin görüntüsü, lezzeti ve sunumu gibi kategorilerde oy alan görme engeliler, marifetleri ile ünlü şefleri aratmadı.


Yarışmaya katılan görme engelli yarışmacılardan Mesut Topuz, "Burada GASMEK’in verdiği eğitimler doğrultusunda görme engellilerin de bir şeyler yaptığının, yapabildiğinin ispatı peşindeyiz. Bugün burada ara sıcak ve ana menüden oluşan mercimek çorbası, alinazik, salata ve tatlı olarak bastık yapıyoruz" dedi.



"Yemeğin yapılma şekli gözle alakalı değildir


Yemek yapmanın göz ile alakalı olmadığını vurgulayan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Engelliler Daire Başkanı Yusuf Çelebi ise "Engelli bireylerin de bu işleri yaptığını ülkeye tanıtmak engellilerin engelinin yemek yapmaya engel olmadığını gösteriyoruz. Bugün yüzlerce vatandaşlarımızın damak tadı ile birlikte yemek yaptığını görüyoruz. Görme engelli vatandaşlarımızın evlerinde yemek yaptığını çok iyi biliyoruz. Yemeğin yapılma şekli ne gözle alakalıdır ne başka bir organladır. Yemeğin yapılma şekli akıl, mantık ve damak tadıdır” diye konuştu.




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