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22 Haziran 2017 10:48

GSO Başkanı Konukoğlu Ramazan Bayramı’nı kutladı

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu, bayram günlerinin yardımlaşma ve dayanışma içerisinde en mutlu şekilde geçmesini dileyerek, “Bayram neşesini ve coşkusunu hep birlikte yaşayalım” dedi.

GSO Başkanı Konukoğlu Ramazan Bayramı’nı kutladı

22 Haziran 2017 10:48


Konukoğlu, yayımladığı kutlama mesajında, rahmet ve bereket ayı Ramazan-ı şerifin ardından bir bayrama daha kavuşmanın huzurunu yaşadıklarını ifade ederek, Gaziantepli hemşehrilerinin, milletimizin ve tüm İslam aleminin mübarek Ramazan Bayramını en iyi dileklerle kutladı.


Dinimizin en anlamlı günlerinden olan bayramların iyilik yapmak için büyük fırsat sunduğunu belirten Konukoğlu, “Bu günlerde kırgınlıklar, küskünlükler unutulmalı bunların yerine dostluğa, sevgiye, yardımlaşmaya ve dayanışmaya yer verilmelidir. Hepimiz ihtiyaç sahiplerine yardım elini uzatalım. Yetimlerimizi, yaşlılarımızı ve kimsesizleri yalnız bırakmayalım. Bayram neşesini ve coşkusunu hep birlikte yaşayalım” dedi.


GSO Başkanı Konukoğlu, toplumu bir arada tutan milli manevi değerlerimizi gelecek kuşaklara aktarmanın önemine vurgu yaparak, şunları kaydetti:


“Bayramlarımızı, gelenek ve göreneklerimizi bizden sonraki nesillere aktarmak için önemli günler olarak değerlendirilmeliyiz. Bizi biz yapan değerlerimize sahip çıktığımız, el ele omuz omuza verdiğimiz sürece her türlü zorluğun üstesinden gelebileceğimizi unutmayalım. Bu duygu ve düşüncelerle hemşehrilerimin, aziz milletimizin ve İslam dünyasının huzur içinde bir bayram geçirmesi dileklerimle, Ramazan Bayramını kutlarım.”




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