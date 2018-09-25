GSO Başkanı Ünverdi projeleri anlattı

GSO-Mesleki Eğitim Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısında konuşan Gaziantep Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, basın mensuplarına yapılan ve yapılması planlanan projeler hakkında bilgiler verdi. Ünverdi, işletmelerimize vizyon katacak, üretim süreçlerini geliştirecek, ihracatı artıracak pazar araştırmaları üzerinde çalışmalar yaptıklarını söyledi.

“GSO-MEM'de kalifiye eleman yetiştiriyoruz”

GSO Mesleki Eğitim Merkezi'nden (GSOMEM) bahseden Ünverdi, “Nitelikli iş gücü yetiştirme ve buna bağlı olarak sanayicilerimizin kalifiye eleman ihtiyacını karşılama noktasında hayati önem taşıyan mesleki eğitim merkezi projemizi 2017 yılının nisan ayında ülkemize kazandırdık. GSO'nun koordinatörlüğünde, İpekyolu Kalkınma Ajansı'nın destekleri ve Gaziantep Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü'nün işbirliği ile kurduğumuz bu merkez, 11 bin metrekare kapalı alana sahip ve içerisinde 20 atölye/laboratuvar ve 28 eğitim salonu bulunuyor. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı'nın (UNDP) destekleriyle atölyelerin kurulduğu merkezimizde, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), Uluslararası Gıda Ve Tarım Örgütü (FAO), Alman Uluslararası İşbirliği Kurumu (GIZ) ile işbirliği çerçevesinde farklı alanlarda mesleki eğitim programları gerçekleştiriliyoruz. GSO-MEM'de sanayinin mevcut çalışan personeline meslek geliştirme eğitimleri, meslek sahibi olmak isteyen gençler, kadınlar engelliler, göçle Gaziantep'e gelen ve dezavantajlı gurup olarak nitelendirilebilecek tüm işsizlere meslek edindirme eğitimleri, işletmelere kurumsallaşma eğitimleri, çalışanlara kişisel gelişim eğitimleri, mesleki yeterlilik sınavına girecek olan kişilere de yeterliliğe dayalı eğitimler veriyoruz. Şu ana kadar da yaklaşık 2 bin 200 kişiye eğitim verdik. Mesleki eğitim konusunda Gaziantep Sanayi Odası olarak Milli Eğitim Bakanlığı ile gerçekleştirdiğimiz “Gaziantep Sanayici İşbirliğinde Mesleki Eğitim Projesi (GASİMEP)” kapsamında okul çağında olan öğrencilere ve okul çağını bitirip de meslek sertifikası olmayan, meslek edinememiş kişilere meslek eğitimi veriyoruz. Proje kapsamında 2018-2019 eğitim öğretim yılı içerisinde, bilgisayarlı makine imalatı, metal doğrama, kaynakçılık, iç mekan ve mobilya teknolojisi, iş makinaları, endüstriyel bakım onarım, iplik üretim, gıda kalite kontrol ve gıda işleme alanlarında öğrenci alımı yapılarak sistem uygulanmaya başlayacak. Sınıfların 16, kişi kontenjanın da sınırlı olduğu projeyle Gaziantep'te mesleki ve teknik eğitim ile özel sektör arasındaki iş birliği ve ilişkilerin güçlendirilmesi, mesleki ve teknik eğitimin kalitesinin arttırılması, sanayinin kalifiye personel probleminin ortadan kaldırılması, mesleği olmayan okul eğitimi dışında kalmış kişilerin istihdama kazandırılmasına katkı sağlamayı amaçlıyoruz. GASİMEP projesine dahil olacak öğrencilerin, 9. sınıfı bitirmiş ve Mesleki Beceri Testi'nden (MEBET) geçmiş olması gerekiyor. MEBET testinden geçen öğrencilerin mesleği ortaya çıkarılarak, yetenekleri doğrultusunda ilgili alana yerleştirilmesi, ilgili firma ile eşleştirilerek sözleşme imzalaması da şartlar arasında bulunuyor. Mesleki beceri testi ile meslekleri belirlenen personel öğrenciler işletme ile eşleştirilerek kayıt yapmaya hak kazanacak. İşletme tarafından asgari ücretin üçte biri (1/3) oranında eğitimleri süresince maaş alacak. Personel öğrencilerin SGK primleri devlet tarafından ödenecek. Eğitimler boyunca yemek, kıyafet, ulaşım, eğitim materyalleri, sosyal etkinlik gibi tüm masrafları proje tarafından karşılanacak. GASİMEP projesinde başarılı olan bireyler, işletmelerde istihdam edilecek. Proje sınavlarında başarılı olan personel öğrenciler, kalfalık, ustalık, iş yeri açma ve meslek lisesi diploması almaya hak kazanacak. Bu sene 10. sınıfta okuyan 114 öğrenciye mesleki eğitim vereceğiz. Gaziantep sanayi odası üyesi 40 firmamız mesleki eğitim projesinde yer almak için başvuruda bulundu. Ayrıca projeye sadece meslek lisesi öğrencileri değil, bir farklılık olarak, başka okullarda okuyan lise öğrencileri de başvurabiliyor. Mesleki eğitim konusunda ayrıca; meslek edindirme, meslek geliştirme, üniversite ve yükseköğretim mezunlarının pratik kazanmasını, işletmeye adapte olmalarını sağlayacak eğitim imkanları sunuyoruz. Bunların yanında KOBİ, işletme sahipleri, üst düzey yöneticiler için girişimcilik, yöneticilik, vizyon ve liderlik eğitimleri veriyoruz” şeklinde konuştu.

KOBİ Verimlilik Ve Eğitim Merkezi Projesi

“KOBİ Verimlilik Ve Eğitim Merkezi Projesi”nin önemine de dikkat çeken Ünverdi, “Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Mc Kınsey firması ile yürüttüğümüz ‘Gaziantep Sanayi Dönüşüm Proje'mizin sonuçlarından biri de KOBİ Verimlilik Ve Eğitim Merkezi'nin kurulması idi. Bu proje imalatçı KOBİ'lerin operasyonel verimliliğini artırma hedefi olan model fabrika kurulmasıyla öncelikle yalın dönüşüm ve sanayi 4.0 ilkelerinin uygulama hedefi olan dijital dönüşüm alanlarında uygulamalı eğitim ve danışmanlık sağlamak amacıyla kurulacaktır. 2 yıldan fazla yürüttüğümüz çalışmayla Gaziantep'in model fabrikasını Gaziantep Sanayi Odası olarak sanayi ve teknoloji bakanlığı ile birlikte hayata geçireceğiz. Model fabrikanın maliyeti 12,5 milyon TL olarak belirlendi. Model fabrikamız Gaziantep sanayisinde teknoloji ve dijital dönüşüm sürecinde önemli bir üs haline gelecek” ifadelerini kullandı.

Kadın girişimcilere destek merkezi

Kadın girişimciliğini artıracak önemli bir proje üzerinde çalıştıklarını vurgulayan Ünverdi, “'Gaziantep Kadın Girişimcilere Destek Merkezinin Kurulması Projesi'nde çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. İlimizde kadın girişimciliğin desteklenmesi, kendi işlerini kurarak iş dünyasına girişimci olarak girmek isteyen kadınların işletmelerini kurma süreçleri ile birlikte belirli bir dönem boyunca desteklenmesi amacı ile ilimizde kadın girişimci destek merkezi kurulması planlanmıştır. Merkezde kadın girişimci adaylarının eğitilmesi ve ihtiyaç duydukları konularda desteklenmesi ön görülmektedir. Gaziantep Sanayi Odası, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Ve İpekyolu Kalkınma Ajansı iş birliğinde hayata geçirilecek olan merkezin inşaatı başlamış olup, 2019 yılı başında hizmet vermesi planlanmaktadır. Yaklaşık 2 ay önce Büyükşehir Belediye Başkanımız Fatma Şahin, TOBB Gaziantep Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Sayın Hülya Akkaya ve kurul üyeleri ile birlikte inşaat çalışmalarını yerinde inceledik. Binanın kaba inşaatı bitmiş durumda ve çalışmalar hızla devam ediyor” ifadelerini yer verdi.

“GSO E-ticaret atağı projesi”

‘GSO e-ticaret atağı projesi ile üyelerinin yeni pazarlara açıldığını belirten Ünverdi, “GSO e-ticaret atağı projesi kapsamında üyelerimiz ‘gsotrade.com' web sitesi aracılığıyla yeni pazarlara açılıyor. Bu proje ile ihracat rakamlarımızı çok daha yukarılara taşıma imkanı bulacağız ve şu an güzel sonuçlar alıyoruz” sözlerine yer verdi.