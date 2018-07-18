GSO Başkanı Ünverdi’den Gaziantep sanayicileri tebrik

Listeye giren ve listeye girebilmek için gayret gösteren Gaziantep sanayicisini tebrik eden Ünverdi, Gaziantep’in Türkiye’nin lokomotif kentlerinden biri olduğunu bir kez daha kanıtladığını aktardı.

İSO ikinci 500 listesine göre Gaziantep’in iller bazında 4. sırada yer aldığını da açıklayan Ünverdi, "İstanbul Sanayi Odası’nın her yıl düzenlemiş olduğu birinci 500 ve ikinci 500 listesine 2017 yılı içerisinde ilk binde 57 firmamız yer aldı. Birinci beş yüze Gaziantep’ten 24 firma ikinci beş yüze ise 33 firmamız girmiştir. Geçen yıl ikinci 500’de 32 firmamız yer almıştı bu sene ise ikinci 500’de 33 firmamız girme başarısı gösterdi. Gaziantep önümüzdeki yıllarda bu sayıyı artıracak ve başarısını katlayacaktır. Biz bunu üretimle, yeni tasarımlar yaparak ve yeni pazarlara yönelerek başarmak istiyoruz. Bu anlamda firmalarımızı yönlendirmek için gerekli faaliyetlerimiz devam ettiriyor, araştırmalarımızı yapıyoruz. Firmalarımızı daha fazla ihracata yönlendirmek yeni pazar arayışlarına devam ediyoruz. Bu araştırmaları ve geliştirmeleri yapmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle amacımız özelde Gaziantep’in genelde de Türkiye’nin kazanması için her şeyi yapacağız. Gaziantep Sanayi Odası da Gaziantep’in jeopolitik konumu itibariyle Ortadoğu’ya açılan bu pazarı çok iyi değerlendirecektir. Zaten son yıllarda sadece Ortadoğu’ya değil Avrupa birliği ülkeleri, Amerika, Afrika ülkeleri gibi dünyanın bir çok yerine, bir çok noktasına hizmet ediyoruz. Amacımız ilerde daha değişik pazarlara daha fazla üretim yapıp, daha fazla satarak Gaziantep ekonomisini iyi yönde ilerletmektir" dedi.

Gaziantep sanayisinin son zamanlarda yaşanan onca sıkıntıya rağmen büyük bir başarı örneği gösterdiğini de açıklayan Ünverdi, "Son günlerde etrafımızda yaşanan bunca olumsuzluğa rağmen ilk bine giren 57 firmamızı canı gönülden kutluyorum. Bu listeye girmeye çalışan ancak giremeyip gelecek adına ümit veren diğer firmalarımızı da kutluyorum. Çünkü bu kadar olumsuz şartlara rağmen 7/24 çalışan bu firmalarımız büyük bir gayret gösterip önemli bir başarı kazanmışlardır. Ben Gaziantep’te canı yürekten çalışan tüm firmalarımıza, sanayicilerimize çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.