GSO Başkanı Ünverdi’den ihracat değerlendirmesi

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Mayıs ayı ihracat rakamlarını açıkladı. Buna göre Türkiye’nin Mayıs ayı ihracatı yüzde 12,2 artışla 13 milyar 956 milyon dolar olarak gerçekleşirken, Gaziantep’in 2018 yılı Mayıs ayı ihracatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8,7 artışla 616 milyon 785 bin dolar oldu. Gaziantep’ten 2017 Mayıs ayında yapılan ihracat 567 milyon 389 bin dolar olarak gerçekleşmişti. Ocak-Mayıs dönemi Gaziantep’in toplam ihracatı ise 2 milyar 855 milyon 302 bin dolara ulaştı. Geçen yılın aynı döneminde Gaziantep’ten 2 milyar 717 milyon 424 bin dolar ihracat yapılmıştı. Geçen yıla göre aynı dönemde Gaziantep’in toplam ihracatında yüzde 5,1 artış yaşandı. İhracat rakamlarını değerlendiren Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, rakamsal verilerdeki artıştan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Gaziantep’in ihracat grafiğinin pozitif yönlü devam ettiğini belirten Ünverdi, “Mayıs ayı itibarı ile aylık bazda ihracatımız, sene başından buyana hem yüzdelik hem de rakamsal olarak en yüksek değerine ulaştı. İhracattaki bu büyüme hem istikrar hem de gelecek adına mutluluk verici. Sanayicilerimizin üstün çabaları ve yeni pazar hedefleri ile İnşallah önümüzdeki süreçte de ihracattaki artışımız devam edecek” dedi.

Türk Eximbank üzerinden reeskont kredi kullanan ihracatçılara döviz kurunun sabitlenmesinin de ülke ihracatçılarının elini rahatlatacağını aktaran Ünverdi, 31 Temmuz’a kadar vadesiz reeskont döviz kredilerinin TL olarak ödenmesi imkanı getirildiğini ve kurların ABD doları için 4,20, euro için 4,90, İngiliz sterlini için 5,60 olarak sabitlendiğini söyledi. Sanayiciler olarak üretim, istihdam ve ihracattaki artışla birlikte katma değer üretmeye devam edeceklerini ifade eden Ünverdi, “Uluslararası konjonktürdeki ani ve hızlı gelişmelere bakıldığında Gaziantep’in ihracat rakamları memnuniyet vericidir. Dünyada gerilimin eksik olmadığı, rekabetin en üst seviyeye çıktığı ve adeta ekonomi savaşlarının yaşandığı bir dönemde Gaziantep üzerine düşeni fazlasıyla yerine getirmektedir. Yanı başımızdaki iç savaş ve komşularımızdaki siyasi istikrarsızlıklara rağmen ihracatımız artarak devam ediyorsa, bu büyük bir özveri ve azmin göstergesidir. İhracatçılarımız en gelişmiş pazarlardan tutun da adını bile duymadığımız, dünyanın en ücra köşelerine kadar ürün satmak için gece gündüz demenden çalışmaktadır” diye konuştu.

GSO Başkanı Adnan Ünverdi, Türkiye’nin gelişmesi için çalışan, taş üstüne taş koyan bütün sanayici ve ihracatçıları kutlayarak çalışmalarında başarı diledi.