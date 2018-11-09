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GSO Başkanı Ünverdi'nin acı günü

Gaziantep Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi’nin annesi Aliye Ünverdi toprağa verildi.

Gaziantep Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi'nin annesi Aliye Ünverdi toprağa verildi.


Merhume Aliye Ünverdi'nin cenazesi Bahaeddin Nakıboğlu Cami'nde Cuma namazına müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Asri mezarlığa defin edildi. Cenaze törenine, Gaziantep Valisi Davut Gül, AK Parti Gaziantep Milletvekilleri Ahmet Uzer, Müslüm Yüksel, AK Parti Gaziantep İl Başkanı Eyüp Özkeçeci, oda başkanları, kurum müdürleri, yakınları ve çok sayıda sanayici katıldı.

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