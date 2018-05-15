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15 Mayıs 2018 13:54

GSO delegeleri TOBB genel kuruluna katıldı

Gaziantep Sanayi Odası (GSO), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 74.

GSO delegeleri TOBB genel kuruluna katıldı

15 Mayıs 2018 13:54

genel kuruluna katıldı.


TOBB’un 74. Genel Kurulu, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde geniş bir katılımla gerçekleştirildi. TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu burada yaptığı konuşmada iş dünyası olarak kendilerine güvendiklerini belirterek, “Hedeflerimiz büyük. Türkiye sadece bölgesinin değil, dünyanın ekonomik devi olacak” dedi.


Türk iş dünyasının en büyük temsilcilerinden TOBB Genel Kurulunda, GSO üyesi TOBB delegeleri, Adil Sani Konukoğlu, Adnan Ünverdi, Cevdet Akınal, Mesut İşsever, Metin Yıldırımdemir, Cemil Direkçi, Metin Erturhan ile Genel Sekreter Kürşat Göncü ve TOBB Gaziantep Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Hülya Akkaya da toplantıda hazır bulundu.




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