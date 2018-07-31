GSO Dış ticaret akademisi projesi devam ediyor

Proje kapsamında bundan sonraki süreçte 100 saatlik uygulamalı eğitim kapsamında uzmanlar ticari istihbarat uygulamaları, hedef pazar tespiti ve raporlama hususunda kursiyerlere birebir eğitim verecek.

Gaziantep sanayisinin ihtiyaç duyduğu, yabancı dil bilen en az yüksekokul mezunu kursiyerlerin 200 saat teorik ve 100 saat uygulamalı dış ticaret eğitimi ve danışmanlığı almasının sağlanması ve eğitim sonunda bu kişilerin daha önceden belirlenen firmalara yerleştirilmesi amacıyla başlatılan proje başarıyla devam ediyor.

Toplam 3 ay sürecek olan eğitim döneminin ilk aşamasında Target Teknoloji Transfer Ofisi A.Ş. işbirliğiyle GSO Mesleki Eğitim Merkezi’nde Gaziantep Üniversitesi bünyesinde bulunan akademisyenler tarafından verilen 200 saatlik teorik eğitim tamamlandı.

Projede,100 saatlik uygulamalı eğitim kapsamında ise alanında uzman danışmanlık ekibi tarafından ticari istihbarat uygulamaları, hedef pazar tespiti ve raporlama konularında kursiyerlere birebir eğitim verilmeye başlandı. Kursiyerlerin istihdam edileceği firmalar, danışmanlar tarafından ziyaret edildi ve bilgilendirildi. Projede yer alan kursiyerlerle birebir yapılacak olan çalışmalar doğrultusunda, her bir kursiyerin uygulamalı eğitim sonunda istihdam edildikleri firma adınailk ihracat işlemini başarıyla gerçekleştirmesi planlanıyor.

GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Dış Ticaret Akademisi Projesi’nin Gaziantep’in ihracat personeli ihtiyacını karşılamada örnek bir çalışma olacağını söyledi. Gaziantep sanayisinde dış ticaret elemanına yoğun bir şekilde ihtiyaç duyulduğunu dile getiren Ünverdi, “Kentimizin hedeflerine ulaşması noktasında ihracat ağırlıklı çalışmamız lazım. Bu anlamda da dış ticaret elemanı yetiştirmemiz gerekiyor. Bu amaç doğrultusunda bu projemizi başlattık ve şuan ikinci aşamaya geçildi. İnşallah proje sonunda her bir kursiyerimiz, burada almış oldukları yoğun eğitim sonucunda çalıştıkları firmalara pozitif katkı sağlayacak. GSO olarak, ülkemizin her alanda büyümesi ve gelişmesi noktasında buna benzer projeler yapmaya devam edeceğiz” diye konuştu.