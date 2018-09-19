GSO eylül ayı meclis toplantısı yapıldı

Toplantıda ekonomide yaşanan gelişmeler, beklentiler, projeler ve yapılan çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulunuldu.

GSO Meclis Başkanı Adil Sani Konukoğlu yaptığı açılış konuşmasında, ülke olarak kenetlenme, birlik ve beraberlik zamanı olduğunu söyledi.

Sanayicilerin yaşadığı sorunlara ve tasarruf tedbirlerinin önemine vurgu yapan Konukoğlu, “Bizim üzerimize düşen yılmadan, yorulmadan, bıkmadan çalışmak ve yaptığımız işin en iyisi olmaktır. Bizim petrolümüz, doğal gazımız yok. Bunun için daha fazla katma değer üretmek veözellikle bu dönemde tasarruf konusunda tedbirli olmak gerekiyor. Döviz kuruda inşallah süreç içerisinde belli bir dengeye oturacaktır. Ancak bu süreci belli bir plan çerçevesinde yönetmek büyük önem taşıyor” diye konuştu.

GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi de konuşmasında, sanayici ve işadamlarının yaşadığı sorunların çözümüne odaklandıklarını ve hazırladıkları raporları Ankara'da ekonomi yönetimine sunduklarını kaydetti.

Ünverdi, Gaziantep'ten oluşan heyetle birlikte Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile gerçekleştirilen görüşmelerden önemli sonuçlar alındığını ve düzenlemeler yapıldığını belirtti.

Döviz artışlarından kaynaklanan zarar ve borca batık olma durumu ya da kısaca teknik iflas konusunun çözümü için yapılan girişimler üzerine kararname yayımlandığını hatırlatan Ünverdi, konuyla ilgili şirket mağduriyetlerinin giderilmesi noktasında yapmış oldukları girişimlerden dolayı GSO Danışma Kurulu Başkanı Abdulkadir Konukoğlu ve Meclis Başkanı Adil Sani Konukoğlu'na teşekkür etti.

Ünverdi,finans sektörü temsilcileri ile de bir araya geldiklerini ve iş dünyasının yaşadığı sorunları dile getirdiklerini, reel sektörün desteklenmesi ve çözüm önerileri sunması gerektiği konusunda görüş bildirdiklerini aktardı.

Ünverdi, ayrıcaGaziantep'e yapılan uçak sefer sayılarının artması için firma yetkilileri ile görüşmelerde bulunduklarını ve girişimlerinin devam ettiğini dile getirdi.

Gaziantep Sanayi Odası tarafından hayata geçirilen ve devam etmekte olan projeler hakkında bilgi veren Ünverdi, “Yıllardır şikayet ettiğimiz bir konu olan, çıraklık ve mesleki eğitim ile ilgili konularda artık elimizi taşın altına koyduk. GASİMEP projesi ile öncelikle 10. sınıftan itibaren lise öğrencilerini mesleki eğitim merkezimizde eğitime alıp, işletmelerle eşleştirerek, çırak öğrenci olarak yetiştireceğiz. Mesleki eğitimdeki bir sonraki adımımız da öğrenim yaşını aşmış işletmelerde çalışan veya işsiz elemanlarımızı sahip oldukları mesleklere göre sınava tabi tutup, onlara kalfalık ve ustalık belgelerini vererek mesleki yeterliliklere göre iş yapmalarını sağlamak olacak. Türk eğitim sisteminde pilot bir proje olarak başlattığımız bu çalışmalarda en büyük desteğimiz yine sanayicilerimi olacak” dedi.

Ünverdi, 2012 yılında başlatılan Oğuzeli Islah Havaalanı projesinin tamamlandığını ve normal OSB'ye dönüştüğünü ifade etti ve hayırlı olmasını diledi.

TOBB tarafından başlatılan nefes kredisi kampanyasında odalar birliğine 500 bin TL ile katılacaklarını söyleyen Ünverdi, yine Odalar ve Borsalar Birliğinin katkıları ile şehit, asker ve polis ailelerimizle, yoksul ailelerimize okul yardımına bu hafta başladık” açıklamasında bulundu.

Ünverdi son olarak 4 Ekim'de ilk kez gerçekleştirilecek olan BUILDEAST Yapı, İnşaat, Dekorasyon Malzemeleri ve Teknolojileri Fuarı ve eş zamanlı olarak düzenlenecek olan Gayrimenkul Gaziantep Emlak, Konut Projeleri ve Finansman Fuarı'na tüm sektör temsilcileri ve iş dünyasını davet etti.