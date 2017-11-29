“GSO - FAO İstihdam Fuarı 4-6 Aralık’ta GSO-MEM’de yapılacak

“Ekonomik Fırsatların Arttırılması Yoluyla Türkiye’nin Güneyindeki Suriyeli Mülteciler ve Ev Sahibi Toplulukların Dayanıklılıklarının Desteklenmesi Projesi” kapsamında, 4-6 Aralık 2017 tarihlerinde İstihdam Fuarı düzenlenecek. GSO-Mesleki Eğitim ve Danışmanlık Merkezi’nde (GSO-MEM) İstihdam Fuarı’nda yapılacak Fuar 4 Aralık Pazartesi günü saat 09.30’da start alacak.

Proje kapsamında GSO-MEM’de, ambalaj makineleri, gıda ambalajı, iş sağlığı güvenliği, beden dili ve iletişim becerileri, temel yaşam becerileri gıda hijyeni ve güvenliği, meslek etiği eğitimlerini alan Türk ve Suriyeli kursiyerler, Gaziantepli sanayiciler ile bir araya gelecek.

Proje kapsamında 4 Aralık’ta yapılacak seminer ise açılış konuşmalarıyla başlayacak. Seminerde Göç İdaresi İl Müdürlüğü, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Uluslararası İş Gücü Genel Müdürlüğü, Uluslararası Koruma, Geçici Koruma ve Muafiyet Dairesi, İŞKUR İl Müdürlüğü, Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğü’nden yetkililer sanayicilere, geçici koruma altındaki Suriyelilerin çalışma izinleri, çalışma izni başvuru usulleri; geçici koruma altındaki Suriyeli mevsimlik tarım işçilerine yönelik muafiyetler konularında bilgi verilecek.

“Eleman istihdamında İŞKUR, KOSGEB ve diğer devlet destekleri ile yabancıların istihdamında uygulanması gereken işlemlerin uygulamalı olarak ta anlatılacağı seminerde sanayiciler merak ettikleri sorulara da yanıt bulacak. Fuarın son gününde ise mesleki eğitimini tamamlayan kursiyerler sanayicilerin eleman ihtiyacını karşılamak üzere firmalara yönlendirilecek. Gaziantep Sanayi Odası, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ve İl Müdürlüğü, İŞKUR İl Müdürlüğü, FAO, Birleşmiş Milletler kuruluşları (UNHCR, ILO, WFP, IOM, UNDP), ilgili yerel kuruluşlar ve Şanlıurfa’daki özel sektör temsilcilerinin katılacağı programda ayrıca tarımda çalışan kişilere yönelik sosyal güvenlik düzenlemeleri konuları görüşülecek.