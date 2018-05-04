GSO GAPLAST Çin Halk Cumhuriyetinde

Heyet, düzenlenen organizasyon kapsamında Şanghay Plastik Ticareti Birliği yetkilileri ile toplantı yaparak, plastik üretimi yapan fabrikalara ziyaretlerde bulundu. Plastik üretim teknolojisinde yaşanan son değişimleri de yerinde inceleyen heyet, Chinaplas Fuarını da ziyaret ederek, ikili iş görüşmeleriyle firmalar arası yeni ticaret bağlantıları kurdu.

Heyet organizasyonu, plastik sektöründe Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi ve Desteklenmesi URGE Projesi kapsamında düzenleniyor. Proje kapsamında firmalar, GSO tarafından organize edilen eğitimler, danışmanlık faaliyetleri, yurt dışı fuar ziyaretleri, sektörel ticaret heyetleri ve ülkemize getirilecek alım heyetleri organizasyonlarından faydalanmaya hak kazanıyor.

GSO’nun proje kapsamında gerçekleştirdiği bu faaliyetlerdeki maliyetlerin yüzde 75’i Ekonomi Bakanlığı tarafından destekleniyor.