GSO Haziran ayı meclis toplantısı yapıldı

Konukoğlu, GSO Haziran ayı Meclis Toplantısında konuşmasına başlarken, bütün hemşehrilerinin ve tüm İslam aleminin Kadir gecesini ve Ramazan Bayramını kutlayarak, birlik beraberliğin pekişmesine ve huzura vesile olmasını diledi.

Türkiye ekonomisinin bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 5 büyümesini olumlu bir gelişme olarak değerlendiren Konukoğlu, “Bayramdan sonra daha iyi olacağı düşüncesindeyiz” dedi.

Sanayi Odasının çalışmaları hakkında bilgi veren Konukoğlu, hükumetin bazı kamu alacaklarının yeniden yapılandırmasını sağlayan kanunla iş dünyasına önemli bir rahatlama getirdiğini belirterek, “Biz de Oda olarak üyelerimizin Mart 2017’den önceki borçlarını yeniden yapılandırdık. İlk taksidi bu ay sonunda olacak. Borçlarını yapılandırmak isteyen üyelerimizin bir an önce bizlerle temasa geçmesi gerekiyor” dedi.

İstanbul Sanayi Odası tarafından açıklanan “Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2016” araştırmasına Gaziantep’ten giren sanayi firmalarının 24’ten 26’ya çıktığına ve Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından açıklanan “Türkiye’nin En Büyük 1000 İhracatçı Firması 2016” araştırmasında da Gaziantep’ten giren ihracatçı firma sayısının 62’den 73’e yükseldiğine işaret eden Konukoğlu, “2016 gibi zorlu bir yıl içerisinde hem ilk 500’de şirketlerin sayısını artırmak hem de şirketlerin cirolarını artırması ayrı bir sevinçtir. Emeği geçen bütün sanayicilerimize teşekkür ediyorum. Gerçekten zoru başarıyorsunuz. Bu kadar insana iş aş veriyorsunuz. Yaptığınız çalışmalarla şehrin öncülüğünü ispat ediyorsunuz. Hangi koşullar olursa olsun Gaziantepli sanayici yatırımdan, büyümekten vazgeçmiyor” şeklinde ifade etti.

Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü genel kurulunun geçtiğimiz günlerde yapıldığını anımsatan Adil Sani Konukoğlu, “Bu benim bireysel faaliyetim oldu ama Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü’nün bu dönem başkanlığına getirildim. Destek veren herkese teşekkür ediyorum. İnşallah önümüzdeki sezon içinde el birliğiyle olması gereken yere birlikte getiririz. Sizlerden ricam bizi yalnız bırakmayın. Çünkü bu şehirde futbolu ne kadar ön planda tutabilirsek gençlerimizi sokaktaki kötü alışkanlıklardan çekebiliriz” diye konuştu.

Gaziantep’in Mayıs ayı ihracatının yüzde 9,8 oranında artış gösterdiğine vurgu yapan GSO Başkanı Konukoğlu, Ortadoğu, AB, Amerika, Eski Doğu Bloğu ülkelerine ve Türk Cumhuriyetlerine ihracat artışlarının devam ettiğini sözlerine ekledi.

Topçuoğlu, “Türkiye kabuğuna sığmadan büyüyecek”

Meclis Başkanı Mustafa Topçuoğlu da konuşmasında, “İSO 500” ve “TİM 1000” araştırmalarında listeye giren Gaziantepli firmaları kutlayarak, başarılarının devamını diledi. Topçuoğlu, “Firmalarımız, 2016 yılının Türkiye’de zor bir yıl olmasına rağmen daha yüksek seviyelere çıktılar. Başarılarının devamını diliyoruz” dedi.

Piyasalarda pozitif bir gelişme gözlendiğini ifade eden Topçuoğlu, Türkiye ekonomisinin ilk üç ayda yüzde 5 büyümesinin gelecek adına umut verici olduğunu, siyasi istikrar ve jeopolitik riskler azaldığı zaman Türkiye gerçekten kabuğuna sığmadan büyüyecek. Fitch Ratings de bir açıklama yaptı, Türkiye’nin 2017 büyüme tahmini yükseltti. Bunlar da ülkemizin önünün açık olduğunu bize gösteriyor” diye konuştu.

Topçuoğlu, ayrıca Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü Başkanı seçilen Adil Sani Konukoğlu ve yeni yönetimi kutlayarak, yeni sezonda takımı Süper Lig’de görmeyi istediklerini kaydetti.